Viser vildt vægttab

14 kilo lettere i 14 centimeter høje hæle.

Silas Holst har de sidste ti uger omlagt sin kost og skruet op for træningen for at optimere sin præstation i forbindelse med rollen som den flamboyante dragqueen Lola i musicalen 'Kinky Boots'.

Det deler Silas Holst nu med sine 136.000 følgere i et opslag på Instagram, hvor han på et billede viser resultatet af de sidste ugers indsats frem.

- Min krop føles rarere at være i og bestemt stærkere end nogensinde, skriver han i opslaget.

I december besluttede Silas Holst sig for at dedikere de følgende ti uger til sund kost, træning og gode vaner.

Og han er lykkedes med at nå målet, skriver han.

- Endda uden det var så besværligt eller øv, som man kunne frygte, lyder det fra ham.

- 14 kilo lettere og tre buksestørrelser ned. Det skal fejres med en fastelavnsbolle, skriver han slutvis i opslaget.

Vildt at mærke

Silas Holst har fået meget mere end vægttab ud af at medvirke i 'Kinky Boots'. Ifølge danseren har karakteren Lola, som han spiller, lært ham nogle hidtil skjulte sider af sig selv.

- Det er ret vildt at mærke i en alder af 38 år, at man har en hel bog med ekstra sider af sig selv inde i kroppen, som man slet ikke var klar over, man havde. Det er virkelig en vild gave at få, har han for nyligt fortalt i et stort interview med Ritzau.

- Jeg tror, det er hele den der feminine side af en selv, der bare tager over på fuld smadder. Og den er der eddermaneme meget power i, lød det fra ham.

Den kendte entertainer, der blandt andet er kendt for sin medvirken i 'Vild med dans', er forlovet med den tidligere realitydeltager Nicolai Schwartz.

Parret delte den glædelige nyhed om deres forlovelse i november 2021.