Viskindes vilde villa solgt

Salgsprisen lød på 38 millioner kroner for den afdøde musikers gigantiske villa i Aarhus

Pragtvillaen, der dannede rammen om musikeren Peter Viskindes liv frem til hans død sidste år, er blevet solgt.

Det skriver BT, der har fået handlen bekræftet af ejendomsmægler Lilienhoff, som har haft den imponerende villa til salg.

Som Ekstra Bladet tidligere har skrevet, satte boet efter den afdøde musiker den 433 kvadratmeter store bolig, der indeholder hele 12 værelser, til salg i august måned.

Den tidligere Big Fat Snake-stjerne døde i marts 2021 i en alder af 67 år, og han efterlod sig ikke blot en stor formue, men altså den store villa i det centrale Aarhus, som blev sat til salg for svimlende 38 millioner kroner.

Hvad præcis ejendommen fra 1907 er solgt for, vil ejendomsmægleren ikke fortælle, men af boligens historik kan det ses, at den ikke har været sat ned, siden den kom på markedet.

I 2010 inviterede Peter Viskinde 25 fans hjem i privaten til fiskesuppe og en gennemlytning af det album, han var klar til at sende på gaden. Foto: Jan Dagø

Af villaens handels-historik fremgår det også, at Peter Viskinde i 2002 gav mere end 30 millioner mindre for den, end ejendommen nu er sat til salg for.

Helt præcis blev boligen den gang handlet til 6.198.513 fremgår det af boliga.dk.

Af boligannoncen hos Lilienhoff fremgår det, at der er puttet penge i ejendommen, mens Peter Viskinde har ejet den.

'Boligen er løbende renoveret. Senest er der i perioden 2019-2020 lavet ny sokkel og istandsættelser af kælderen med eksempelvis nyt køkken og gulvvarme' står der i annoncen.

Med i handlen får køberen også helt unikke kunstneriske detaljer. 'Blandt andet er der indridset digte i en rude, mens andre vinduer er blevet til malerier', fremgår det af salgsopstillingen.

Peter Viskinde mistede livet, da han blev ramt af en blodprop i hjertet. Han efterlod sig fire børn og fem børnebørn.