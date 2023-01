Voldsdømt kendiskok klapper i

Eks-landsholdskok Per Thøstesen vil fortsat ikke sætte ord på sin dom, der lyder på 40 dages ubetinget fængsel for vold

Eks-landsholdskok og Bistro Boheme-frontmand Per Thøstesen vil fortsat ikke sætte ord på sin dom, der lyder på 40 dages ubetinget fængsel for vold

Fodboldlandsholdets tidligere kok Per Thøstesen blev tirsdag eftermiddag dømt for vold i Østre Landsret.

Landsretten stadfæstede en tidligere dom fra Københavns Byret.

Per Thøstesen er blevet idømt 40 dages ubetinget fængsel for simpel vold efter straffelovens paragraf 244.

Ifølge retten har kendiskokken slået en taxachauffør to gange på Trianglen på Østerbro i København med flad hånd tilbage i februar 2021. Chaufføren endte med at miste sine tandproteser.

Ekstra Bladet forsøgte tirsdag at få Per Thøstesen i tale i forhold til dommen, men han har nægtet at udtale sig.

Onsdag troppede Ekstra Bladet så op på kokkens adresse i håb om, at han ville sætte ord på sagen.

Intet at sige

- Per, det er Ekstra Bladet. Har du tid til at snakke om din dom?

- Nej, det har jeg ikke.

- Jeg skal nok gøre det kort.

- Jeg har ikke noget at sige.

- Hvorfor har du holdt din dom hemmelig?

- ..... Jeg har ikke noget at sige. Tak, fordi du kom, lød de afsluttende ord fra Per Thøstesen.

Per Thøstesen har blandt andet holdt sin dom hemmelig for arbejdsgiveren DBU (Dansk Boldspil Union), der tidligere onsdag fortalte Ekstra Bladet, at de ikke kendte til kokkens oprindelige dom i byretten, da han fortsat var ansat som landsholdskok - et job, han først forlod i december 2022.

Per Thøstesen har tidligere været fodboldlandsholdets kok gennem 20 år. Foto: Lars Poulsen

Stor uenighed

Episoden stammer tilbage fra 25. februar 2021, hvor Per Thøstesen havde været til frokost i Hellerup.

Han blev efterfølgende hentet i en taxa, der skulle køre ham hjem til Østerbro.

Per Thøstesen og taxachaufføren blev uenige om, hvorfor taxaen stoppede ved Trianglen, for det var ikke der, Thøstesen skulle hen. Men Østre Landsret har vurderet, at kendiskokken her har slået chaufføren to gange.

Ifølge den tidligere landsholdskok nægtede taxachaufføren at køre ham hjem og at give ham penge tilbage, da Per Thøstesen betalte kontant.

På den anden side mener chaufføren, at kokken selv bad om at blive sat af ved Trianglen.

Flere vidner beskrev Per Thøstensen som værende beruset under episoden.

Som følge af dommen har McDonald's stoppet samarbejdet med den nu dømte kok. Thøstesen har leveret opskrifter til burgere i det såkaldte Homestyle-univers.

Ej heller McDonald's kendte til Thøstesens voldsepisode og dom i byretten, der altså tirsdag blev stadfæstet i Østre Landsret, men reagerede prompte, da de i går blev gjort bekendt med sagen og dommen.

Få timer senere var Thøstesens seneste Homestyle-bud således flået af menuen i kædens restauranter.

