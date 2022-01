Voldsom brand: Carl-Mar Møllers gård i flammer

Fredag aften blev brandvæsen, politi og ambulance kaldt ud til den kontroversielle sexolog og parterapeut Carl-Mar Møllers gård på Avderødvej i Kokkedal, efter der var opstået kraftig røgudvikling på gårdens førstesal.

Det bekræfter vagtchef Henrik Thelin fra Nordsjællands Politi over for Ekstra Bladet.

- Det er rigtigt, at vi blev kaldt ud til en brand på Avderødvej, hvor der var opstået kraftig røgudvikling fra boligens førstesal, siger han.

Branden er tilsyneladende opstået på husets førstesal. Ingen kom heldigvis til skade i forbindelse med branden . Foto: Jonas Olufson

Ekstra Bladet var lørdag eftermiddag forbi gården, og her mødte vi to af Carl-Mar Møllers pårørende, der dog ikke ønskede at tale med Ekstra Bladet om branden.

Carl-Mar Møller selv var ikke til at træffe på ejendommen.

Branden har tilsyneladende ramt førstesalen af huset, hvor en stor del af taget er brændt ned. Da Ekstra Bladet besøgte stedet, var flere håndværkere allerede tilstede for at reparere skaderne på taget.

Udover skaderne på husets første sal, så resten af huset dog ud til at være nogenlunde beboeligt.

En stor del af husets tag var medtaget på grunden af branden. Foto: Jonas Olufson

Blev tilset af ambulance

Ifølge Henrik Thelin fra Nordsjællands Politi var gårdens beboer, Carl-Mar Møller, hjemme, da branden udbrød sent fredag aften, men ingen kom til skade i forbindelse med branden.

- Husets beboer var hjemme, men der var ingen, der kom noget til. Der blev tilkaldt en ambulance, fordi personen hostede og havde fået røg i lungerne, men beboeren var selv kommet ud, da politiets patruljer ankom, og jeg ved ikke, om vedkommende blev taget med til tjek på sygehuset.

Af en video, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, fremgår det, at der var adskillige udrykningskøretøjer på adressen fredag aften, og at der var heftig rødudvikling.

Der var stor udrykning ved Carl-Mar Møllers gård fredag aften.

Førstesal udbrændt

Vagtchefen fortæller, at det endnu er for tidligt at sige noget om årsagen til branden.

- Men det ser ud til, at den er opstået på førstesal, og førstesalen er udbrændt, siger han.

Gården på Avderødvej er i den grad kendt i offentligheden. Herfra holder Carl-Mar Møller nemlig sine berygtede 'mande'- og 'kvindekurser'.

Ekstra Bladet har gentagne gange forsøgt at få en kommentar fra Carl-Mar Møller i forbindelse med branden, men han er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelser.