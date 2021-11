Voldsom skade i tv-program: Får varige mén

Skrammer og blå mærker er ikke usædvanligt for deltagerne i 'Fangerne på fortet', men Kandis-sangeren Johnny Hansen, der medvirker i årets sæson, endte deltagelsen i en noget mere alvorlig skade.

For da den 56-årige musiker i programmet skal prøve kræfter med en bane, hvor han skal forcere nogle roterende podier, går det galt, og han kommer slemt til skade med sit knæ.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg havde sagt til produktionen inden, at jeg ikke ville igennem noget, der kørte rundt, så da jeg hørte, at jeg alligevel skulle igennem netop den udfordring, fik jeg nok et lidt underligt ansigtsudtryk. Men der var godt gang i adrenalinen under optagelserne, og så fik jeg ikke lige sagt stop, fortæller han og fortsætter:

- Så jeg blev snurret rundt i roletten og skulle så over de roterende plader for at rykke i et håndtag, og jeg nåede frem til den tredje plade, før jeg fik overbalance. Jeg væltede ned på venstre side, men mit højre underben blev ligesom stående på reposen, og det gav et ordentligt smæld.

På skadestuen

Johnny Hansen fortæller videre, at produktionen med det samme sørgede for, at han kom til lægen og fik en forbinding på, og at han derefter fortsatte konkurrencerne.

Tilbage på fastlandet blev han eskorteret på skadestuen med stærke smerter.

- Jeg havde megaondt i benet, men jeg fik noget smertestillende, som hjalp. Men desværre nåede vi først frem til skadestuen fem minutter efter, at lægen var gået, så vi endte med at sidde på akutafdelingen i mere end fem timer og vente forgæves, før vi gik, fortæller Johnny Hansen.

Først da Johnny Hansen dagen efter var kommet retur til Danmark, blev han undersøgt. Røntgenbilledet viste, at intet var brækket, og Johnny Hansen rejste på to ugers familieferie.

Johnny Hansen kunne med det samme mærke, at den var helt gal. Foto: Anthon Unger

Bliver aldrig i orden

Men smerterne fortsatte, og efter ferien fik han en henvisning til en scanning.

- Den viste, at det forreste korsbånd er rykket over, der er kommet en flænge i min minisk, og der sidder nogle væskeansamlinger bag på knæhasen. Hvis jeg havde været 19 år og toptrænet, kunne de have opereret, men beskeden var, at jeg må træne det op, siger han og fortsætter:

- Så nu står jeg tilbage med et knæ, der aldrig bliver 100 procent i orden igen. Men jeg kender ikke méngraden endnu, og jeg vidste godt, at det jo er en risiko, når midaldrende mænd laver den slags teenage-programmer.

Heldigvis kan Johnny Hansen sagtens leve med skaden i hverdagen.

- Jeg kan sagtens gå rundt. En gang i mellem klikker det lidt i mit knæ, og det gør ondt, hvis jeg står op i for mange timer, eller når jeg skal op og ned ad trapper. Men jeg har fået at vide, at jeg kan træne det op, så jeg kan komme på skiferie igen, og det er jeg glad for, siger Johnny Hansen.

Alle afsnit af 'Fangerne på fortet' kan ses på Viaplay fra 8. november.