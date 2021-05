Voldsomme kramper: Hastet med ambulance

'Ex on the Beach'-deltageren Line Maria Busk blev i går aftes indlagt på Glostrup Hospital efter kramper

I længere tid har realitydeltageren Line Maria Busk haft en fibersprængning i musklen omkring hjertet, og i går aftes fik hun kramper i den.

Hun havde kramper i halvanden time, før hendes kæreste, Nicklaes, fik ringet efter en ambulance, der kørte hende til Glostrup Hospital.

Men det er ikke første gang, hun oplever smerter som disse. Det fortæller hun i en story på Instagram.

'I formiddags var fibersprængningen lige oppe og markere sig ved, at jeg fik en krampe ind mod mit hjerte. Jeg bliver hentet med ambulance, og først efter 1,5 time giver krampen slip. I løbet af dagen har jeg så haft yderligere to hjertekramper.'

Til Ekstra Bladet uddyber den unge kvinde, hvad der skete op til indlæggelsen.

- Jeg vågnede op søndag og havde en utrolig grim trykken ind mod hjertet. Men det er jo ikke første gang, jeg har oplevet det. Jeg blev for ti år siden udredt for at have en fibersprængning i musklen omkring hjertet. Så gennem årene har jeg haft mange kramper ind mod hjertet, fortæller hun.

Realitydeltageren bliver undersøgt af lægerne i disse dage. Privatfoto

Meget slemt

Alligevel var denne gang lidt anderledes end tidligere.

- I går ved middagstid blev smerterne grimmere, og en krampe gik i gang. Nicklaes har oplevet et par kramper igennem vores forhold, men det ændrer ikke på, at det er mega ubehageligt at være tilskuer til, lyder det.

Kæresten, der også er kendt fra 'Ex on the Beach', tog derfor en beslutning om at ringe efter en ambulance, da krampen fortsatte.

- Da krampen blev ved i en time, og jeg faktisk til forskel fra de andre gange fik voldsomt åndenød, ville han ikke stå med det alene længere. Så han ringede efter ambulancen, og krampen stoppede ikke, fortæller hun og fortsætter:

- De fik mig ind i ambulancen, og vi kørte mod sygehuset. Først efter jeg fik et præparat, der skulle være 7000 gange stærkere end morfin, begyndte krampen at aftage, og jeg blev helt rolig.

Line Maria Busk er forsat indlagt, men hun håber på at komme hjem tirsdag. Privatfoto

Håber på at blive udskrevet

Det blev dog rigtig slemt for Line Maria, før det blev godt.

- På sygehuset fik jeg yderligere to kramper og en masse morfin. Så når jeg ikke havde kramper, kunne jeg ligge og kaste op. Men det hjalp på smerterne. Hele aftenen i går, natten og i dag har lægerne fulgt min hjerterytme, taget EKG og tonsvis af blodprøver.

- Derudover har jeg fået taget røntgen og utralydsskanning af hjertet, og de har forsøgt at danne sig et billede af, hvad der sker inde i mig. Vi er tilbage til udgangspunktet, som lyder på en fibersprængning i musklen omkring hjertet.

Line Maria er nu så småt ved at få det bedre, og hun håber, hun bliver udskrevet tirsdag.

Med sig har hun haft kæresten, Nicklaes, der dog fik sig en ærgerlig overraskelse, da han mandag kunne konstatere, at han havde fået en parkeringsbøde ved Glostrup Hospital.