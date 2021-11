Voldsomme smerter: Kunne ikke komme op ad trapperne

Det er fem år siden, at Leo Nielsen fra den populære duo Sussi og Leo kom til skade i tourbussen. I en ny sæson af en tv-serie ses det tydeligt, at han stadig kæmper med smerter

Sussi og Leo er aktuelle med anden sæson af den satiriske DR-dokumentar ’Pludselig boede jeg hos Sussi og Leo’, der omhandler den unge mand Lukas Bundgaard, som bor hos de karismatiske entertainere, der har mere end 50 år på bagen.

I anden sæson er der dog en mere dyster undertone end i den første.

Leos helbred er langt fra toppen, han er på krykker og kan næsten ikke længere gå op ad trapperne i deres hjem i Saltum tæt ved Jammerbugten i Nordjylland.

Derfor sover han nede i deres musikstudie, og yderst sjældent oven på hos partneren Sussi, fremgår det af programmet.

- Lægerne har gjort, hvad de kunne, og de siger, jeg ikke kommer til at gå igen, men det har jeg bestemt mig for, at det skal de ikke bestemme. Jeg har tænkt mig at slås for det, jeg giver ikke op, siger han i DR-programmet.

Kampen giver pote

Det er dog gået fremad for 65-årige Leo Nielsen, siden programmet blev optaget i sommer.

Det fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg går jo stadig og halter, men det går stille fremad. Det går ikke hurtigt, men fremad. Det er slut med at sove i studiet, jeg er flyttet ovenpå igen.

- Jeg har kæmpet med, at det skulle påvirke humøret. Situationen bliver jo ikke bedre af, at humøret skulle blive dårligt, siger han.

Smertefuldt fald

Det er fem år siden, at Leo Nielsen faldt og brækkede sin hofte.

Ulykken skete i den autocamper, der i årevis har bragt ham og Sussi rundt i landet til spillejobs.

Faldet i sommeren 2016 var så voldsomt, at Leo skreg af smerte og efterfølgende fik skiftet hele hoften. Siden stødte flere komplikationer til.

Først satte Leos ene nyre ud, og så fik han konstateret stafylokokker. Musikeren var livstruende syg og måtte i dialyse. I forbindelse med sin sygdom mistede han desuden synet på sit venstre øje.

Den nordjyske duo har optrådt siden 9. klasse. Her ses Leo i privaten. Foto: Janus Nielsen

Tilbage på landevejen - og i kanen

Anden sæson af programmet blev filmet, da landets spillesteder stille og roligt begyndte at åbne.

I fjerde episode drager de driftige nordjyder ud til deres første koncert i over et år, hvor Leo ankommer med sine krykker. Men krykkerne holder ikke de to musikere tilbage.

- Jeg føler ingen begrænsninger, krykkerne er trælse og i vejen, men så snart jeg er oppe på scenen, tænker jeg ikke på det mere.

Og Sussi Nielsen løfter også sløret for, at koncertkalenderen igen er booket helt op.

- Vi har super travlt. Vi er næsten aldrig hjemme, og vi har en travl december foran os, siger Sussi til Ekstra Bladet.

Hun fortæller også, at hun er glad for, at Leo igen er at finde i soveværelset.

