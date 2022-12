Voldsomt prisskilt: Sælger svinedyrt sommerhus for 20 millioner kroner

Reklamemand, skuespiller og generel alt-mulig-mand i mediebranchen Søren Fauli sælger sit sommerhus i Nordsjælland. Og det har et enormt prisskilt

I Nordsjælland finder man flere af landets allerdyreste og mest populære sommerhusråder, der ligger på rad og række langs den nordlige kyst.

Og i et af dem; nærmere bestemt Tisvildeleje, er instruktør og skuespiller Søren Faulis liebhaverferiebolig netop kommet til salg.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

For at købe det lyserøde sommerhus, der ligger tæt på vandet i den eftertragtede ferieby, skal du være god for 20 millioner kroner. Det er i hvert fald det prisskilt, der følger med udbuddet hos liebhavermægleren Camilla Thouber.

For det beløb får du et 132 kvadratmeter stort fritidshus fra 1923 med otte værelser fyldt med originale detaljer som trælofter med udskæringer, paneler og fritlagte bjælker fordelt på de i alt otte værelser.

Der er også en havestue, et udhus på yderlige 30 kvadratmeter med plads til overnattende gæster og et opladerstik til elbil.

Sådan ser herligheden ud oppefra. Foto: Camilla Thouber

Milliongevinst i vente?

Fauli, der brød igennem med kultfilmen Skrigende Halse tilbage i 90erne, købte ferieboligen for fire år siden. Dengang gav han ifølge Boliga.dk 7,9 millioner kroner for sommerhuset.

Det betyder også, at der er lidt af en milliongevinst i vente, hvis han sælger til den ottecifrede udbudspris – uden eventuelle forbedringer og renoveringer af huset er medregnet.

Sommerhuspriserne har da også haft voldsomt vokseværk gennem de seneste år – særligt i de mest populære områder som netop Tisvildeleje:

Da Fauli købte sommerhuset i foråret 2018 lød den gennemsnitlige kvadratmeterpris for de udbudte ferieboliger i området på knap 38.500 kroner – i dag er den helt oppe på 70.000 kroner pr. kvadratmeter. Der dog stadig lidt vej til kvadratmeterprisen på skuespillerens ferie, der ligger på 151.500 kroner.

Udover sine bidrag til den danske film-, tv- og reklameverdenen, kan Søren Fauli også skrive radiovært på CV’et – blandt andet på det hedengangne Radio24syv. Han er desuden også en af bagmændene i butikskæden Normal.