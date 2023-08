Vordende 'gammelfar' indrømmer: - Det er jo lidt komisk

Poul Madsen er med på, at det er specielt at få endnu et barn i en moden alder, men den 61-årige mediemand havde en helt særlig årsag til, at han gerne ville gøre toårige Frieda til storesøster

Mænd har den fordel, at de trods alt - hvis de vil - rent biologisk kan formere sig i en højere alder end kvinder, men alligevel er det de færreste, som bliver nybagt far til en baby i en alder af 61.

Den glæde tilfalder dog nu tidligere chefredaktør på Ekstra Bladet og nuværende mediepersonlighed, rådgiver og presseekspert Poul Madsen, som Ekstra Bladet skrev tidligere tirsdag.

Dermed skal toårige Frieda, som Poul Madsen fik på Valentinsdag i 2021, være storesøster, og moderen er naturligvis den samme - nemlig Madsens kone siden 2019, Helene Seitz-Madsen, som er 25 år yngre end ham selv.

Han ved godt selv, at det bestemt ikke er hverdagskost, at man bliver far igen i hans fremskredne alder:

- Det er jo også lidt komisk, at man som 61-årig skal have et spædbarn, så det kan jeg jo sådan set godt følge. Men jeg gør det jo fordi, at jeg gerne vil. Ikke mindst fordi, jeg har set, hvor stor glæde mine to store børn har haft af hinanden i deres liv. Derfor ville jeg også gerne have, at Frieda skulle have en søskende, siger Poul Madsen til Ekstra Bladet.

Poul Madsen sammen med sin datter Frieda, der kom til verden i februar 2021. Nu får hun en lillesøster eller lillebror. Privatfoto

Kæmpe fordel

- Du har vel også bedre tid til forældrerollen nu end tidligere i karrieren?

- Jo-jo. Det har jeg da. Men jeg har også besluttet at prioritere det på en helt anden måde, end da jeg var sidst i tyverne og fik de to store, hvor jeg var midt i et karriereforløb og skulle bygge den op.

- Min kæmpe fordel er jo faktisk, at jeg er 61. Jeg er mere rolig som far og har mulighed for at prioritere det. Jeg har ligesom vist alt det, jeg behøver at vise - også overfor mig selv. Nu skal jeg bare vise, at jeg er en god far, lyder det fra Madsen.

'Nogle er sikkert forargede'

Han fortæller, at det har været en velsignelse at blive far igen til lille Frieda tilbage i 2021.

- Det var en helt uventet gave med Frieda, og derfor vil jeg gerne have en mere - også for hendes skyld. Jeg er helt bevidst om min alder, og der er sikkert nogen derude, der vil være forargede over, at man som 61-årig tillader sig det her. Jeg ved jo godt, at jeg ikke oplever, at hun bliver 40 eller noget i den retning. Men jeg bliver gammel - det har jeg lovet min kone, smiler den tidligere chefredaktør.

Er lidt vild

Poul Madsen fortæller, at hans to voksne børn fra hans tidligere ægteskab bifalder farmands evne til at formere sig i en sen alder.

- De synes da, at det er sjovt. Jeg har jo også et barnebarn. Frieda er allerede faster. Så jeg tænker, at de tænker, at jeg er lidt vild, men det har de jo levet med alle årene.