Vraget af TV 2: 'Det er jeg superærgerlig over'

Tidligere i dag kunne Mads Vad bekræfte, at han ikke er at finde i dette års sæson af 'Vild med dans'. Nu er endnu en dansemus røget i svinget.

Mille Funk skal nemlig heller ikke være med, når 19. sæson af 'Vild med dans' har premiere 9. september. Det fortæller hun tirsdag aften til Ekstra Bladet på den røde løber til premieren på 'Udvandrerne'. Her kunne danseren fortælle, at hun ærgrer sig over, at hun ikke længere skal være med i det folkekære program.

- Det bliver mærkeligt, det bliver et anderledes efterår. Jeg så godt, Mads havde breaket nyheden, og jeg havde tænkt, jeg lige ville vente, til hele castet var offentligt, men nu hvor du spørger, så skal jeg faktisk ikke lave det i år, siger hun og fortsætter:

- Der blev bare ikke plads til mig i castet i år, og det er jeg superærgerlig over, men jeg kommer til at heppe på alle de dejlige dansere fra sidelinjen.

TV 2's beslutning

Danseren kunne ligeledes fortælle, at det altså ikke var hende selv, der havde ytret et ønske om ikke at komme på dansegulvet igen, når programmet løber over skærmen til efteråret.

- Det er ikke mig, der beslutter det, der er en masse ting, der skal gå op, når man laver sådan et cast, så, desværre.

- Kommer du ikke til at savne det?

- Selvfølgelig, jeg elsker at lave Vild med dans, så det gør jeg. Det er også derfor, jeg kommer til at se med hjemmefra. Alle mine gode venner er med, så det skal jeg.

- Ved du, hvad du skal lave i stedet for?

- Jeg ved ikke, om der kommer til at ske noget spændende, jeg håber, at når én dør lukkes, åbnes der en ny, det kunne være fantastisk. Og ellers har jeg et dejligt job, som jeg passer. Min hverdag fortsætter bare, og så kommer jeg til at danse lidt ekstra hjemme i stuen.

Mille Funk har været med i syv sæsoner af 'Vild med dans'.

I 2021 dansede Mille Funk med Rasmus Kolbe, der er kendt under navnet Lakserytteren. Parret røg ud som nummer to. Foto: Anthon Unger

Mads Vad er også ude

Årsagen til, at Mads Vad ikke er skal være med i 'Vild med dans' er helt udramatisk.

- Der er en masse praktiske ting, der skal gå op i en højere enhed i forbindelse med en sæson af 'Vild med dans'. Det har bare ikke kunnet lykkes i år. Der er familiemæssige ting og noget så simpelt som højden på en mulig partner. Omstændighederne har rent lavpraktisk bare ikke været der, siger Mads Vad.

- Men du ville gerne have været med?

- Ja, og TV 2 ville også gerne have mig med. Men det lavpraktiske spændte ben for det. Jeg håber bestemt ikke, at det er farvel til programmet, men et på gensyn.