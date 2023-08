Vraget: Færdig i 'Vild med dans'

Når den nye sæson af 'Vild med dans' får premiere i september, bliver det uden den garvede danser Michael Olesen.

Han er nemlig blevet valgt fra af TV 2.

Det skriver han selv i et opslag på Instagram.

'Jeg modtog desværre et af de største ØV telefonopkald i dag, jeg nogensinde har fået, da jeg fik at vide, at der ikke var plads til mig i år på VMD-holdet!', skriver han i opslaget.

Her lægger danseren ikke skjul på, at han er meget ked af, at han ikke skal være en del af 'Vild med dans' i den kommende sæson, hvilket han ellers havde regnet med.

'Jeg elsker 'Vild med dans', og alt det kan, og det er en meget stor del af mig, og derfor er jeg også oprigtig ked af ikke at skulle være en del af VMD og få lov til at fejre 20 års jubilæet sammen med min VMD-familie', skriver han og fortsætter:

'Jeg havde virkelig glædet mig til at fejre dette fantastisk program og alle de mennesker, som har været med til at forme det både foran og bag kameraet. I er så mega seje og dygtige, og jeg er så taknemmelig for, at jeg har fået lov til at arbejde sammen med alle jer i 15 sæsoner!!', lyder det videre.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Michael Olesen, der fortæller, at han ikke har yderligere kommentarer for nu.

Den rutinerede danser har været med i hele 15 af programmets 20 sæsoner, og det er derfor en rutineret herre på 'Vild med dans'-scenen, som seerne nu må undvære.

'Vild med dans' har premiere 22. september og bliver rundet af med en stor finale i Horsens 24. november.

