Vred Auken: - Han er en dum unge

Margrete Auken raser mod journalist efter at have fortalt om en barndom med to tjenestefolk, men kun en enkelt frikadelle

– Jeg har aldrig følt mig hverken fattig eller forkælet.

Sådan siger præst og SF-politiker Margrete Auken, 77, til Ekstra Bladet.

Hun er kommet i modvind på sociale medier efter, at Weekendavisen har citeret fra et interview, hun har lavet med mediet Alt.

I interviewet fortæller hun om at vokse op i et lægehjem i Hellerup med fem børn og to unge piger i huset, men også om kun at få blødkogt æg en gang om ugen og om at kunne spotte den største frikadelle på fadet.

’Det sidder stadig i mig’, fortæller hun og forklarer, at familien havde ’en meget, meget forsigtig økonomi.’

Det har fået Weekendavisens Søren K. Willemoes til at tage interviewet under kærlig satirisk behandling og med ordet ’fattig’ ironisere over kontrasten mellem at vokse op med tjenestefolk og en åbenbart sparsom kost på menuen, hvilket har skabt røre på Facebook:

'Jeg troede min opvækst var ganske priviligeret – men i henhold til Margrete Auken. Ja så skete min opvækst under yderst fattige og trange kår –i huset var der hverken en til at lave mad og en anden til at passe børn,’ lyder det blandt andet i en kommentar.

Vil mig det ondt

Weekendavisens uddrag fra interviewet gør Margrete Auken vred.

– Jeg synes, han (journalist Søren K. Willemoes, red) er en dum unge, der bare vil mig det ondt. Hans uddrag er taget ud af en større sammenhæng, der handler om så meget andet, siger hun til Ekstra Bladet.

– Margrethe, hvad mener du med, at det stadig sidder i dig?

– Det skal forstås på den vis, at jeg prioriterer en sparsommelig økonomi. Kan jeg få noget, der normalt koster otte kroner til syv en halv, er det godt. Jeg er også i dag meget bevidst om genbrug og om at undgå madspild. Og det selvom jeg ikke behøver tænke så meget på penge.

– Kan du forstå, at nogen føler, at du fremstår forkælet i forhold til de kår, mange andre voksede op under?

– Nej. Jeg har heller aldrig sagt, at vi var fattige. Vi havde gode kår sammenlignet med mange andre. For mig var de rige, dem, der havde fine madpakker med i skolen. Det havde vi ikke, men det har aldrig været synd, og så havde vi masser af nærvær og selskab, siger hun og fortsætter:

– Men jeg har da også vidst, at andre levede under mere trange kår.

De rige og de fattige

– De rige, var millionærernes børn, de fattige skraldemændenes og de små børn i Kina. Sådan så jeg på det den gang.

– Er du ikke bare lidt nærtagende?

– Det føler jeg ikke, jeg er. Efter flere årtier i politik er jeg vant til meget. Men nu gider jeg egentlig ikke tale mere om sagen, siger Margrete Auken, der den dag i dag fortsat kan spotte fadets største frikadelle.

– Men jeg kæmper med ikke at tage den, griner hun.

Velbekomme. Foto: Miriam Dalsgaard/Ritzau Scanpix

Søren K. Willemoes slår en latter op, da han hører, at Margrete Auken kalder ham ’en dum unge’.

– Jeg synes, hun skulle tage sig en trøste-frikadelle, siger den 40-årige journalist på Weekendavisen.

– Hvorfor bragte du det uddrag af et stort interview?

– Fordi, jeg synes, at det er utroligt komisk. Og er der noget, jeg ikke kan lide, så er det, folk, der lader til at være fattige, men i virkeligheden lever på første klasse.

– Auken mener, at du vil hende det ondt?

– Jeg vil bestemt ingen noget ondt.

Rådet om at tage en trøste-frikadelle falder dog ikke i god jord hos Margrete Auken:

– Jeg skal ikke trøstes, erklærer hun.