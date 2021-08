Vred Pilgaard: Melder pride-arrangement til politiet

Hvide heteroseksuelle var ikke velkomne, da Nørrebro Pride i lørdags holdt fest i forbindelse med den igangværende Copenhagen Pride.

Det har fået tv-værten Hans Pilgaards mand, Jobbe, til at politianmelde arrangementet for racisme.

På Instagram og Facebook skriver han således:

- Jeg har i dag(onsdag, red.) anmeldt Nørrebro Pride for racisme til Københavns Politi.

Det har jeg gjort, fordi man ikke er velkommen til deres arrangementer, hvis man er hvid eller heteroseksuel. Og fordi man skal gå bagerst i deres parade, hvis man er dette.

Racisme KAN ikke gradbøjes - uanset hvem den er rettet imod. Og hvis man bytter 'hvide' og 'heteroseksuelle' ud med alt andet… 'mørke'… 'homoseksuelle'… 'jøder' så ville de færreste være i tvivl om, at der her er tale om rendyrket racisme og diskrimination.'

Alt for radikalt

Til Ekstra Bladet uddyber han:

- Jeg er stor tilhænger af Nørrebro Prides mål, der handler om at skabe et trygt rum for en minoritet i minoriteten. Men jeg synes ikke, at målet helliger midlet.

- At afvise folk på grund af deres hudfarve; at sige de ikke må have en bestemt type hår, hvis de er hvide… det er simpelthen for radikalt. Jeg tror ikke på, at vi skal bekæmpe racisme med racisme.

Og Hans Pilgaard deler gemalens fortørnelse:

- Jeg synes, det er et skide ærgerligt signal at sende. Alle mennesker - uanset alder, hudfarve, køn og seksuel orientering er lige. Ingen skal udelukkes. Det er ekskluderende og racistisk, siger han til Ekstra Bladet.

Vidt forskellige

I et opslag på Facebook gør Copenhagen Pride opmærksom på, at de og Nørrebro Pride er 'to vidt forskellige organisationer.'.

'Vi sameksisterer – men vi samarbejder faktisk slet ikke', hedder det i opslaget, hvor pridens formand, Lars Henriksen, kalder debatten om udelukkelsen af hvide heteroseksuelle for relevant og skriver, at den 'kalder på en dybere forståelse og dialog, mere end den kalder på forhastede konklusioner og splittelse.'

Opslaget fortsætter således: 'Nørrebro Pride har ikke ønsket at udtale sig omkring dette og har ikke medvirket i interviews, og vi står fast på, at vi ikke vil tage del i en kritik rettet mod Nørrebro Pride og deres kommunikative beslutninger, så længe de ikke selv er tilstede og ønsker at forklare sig nærmere.'

Overfor Ekstra Bladet lægger Hans Pilgaard ikke skjul på, han gerne havde set Copenhagen Pride tage mere klar afstand fra Nørrebro Pride:

- For mig er alle lige. Det er et vigtigt signal at sende, siger han.