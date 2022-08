Wafande skred: Nu er taco-biks sendt til tvangsopløsning

Kaosset er totalt i taco-verdenen.

Efter lang tids kamp om selskabet Mano Taco ApS, der tidligere havde musikeren Wafande som frontfigur, er selskabet nu taget under tvangsopløsning af Erhvervsstyrelsen.

En aktindsigt, som Ekstra Bladet har fået hos Erhvervsstyrelsen, viser, at årsagen til oversendelsen til tvangsopløsning er manglende indsendelse af årsregnskabet for 2021.

Det er vel at mærke selskabets allerførste regnskab, siden de blev stiftet 12. maj 2021. Derfor er der ingen offentligt tilgængelige oplysninger om, hvordan økonomien i biksen har været.

Selvom det blot er lidt mere end et år siden, selskabet blev stiftet, har rejsen været lang og fuld af forhindringer for Mano Taco.

Annonce:

Først skulle stedet lukke, men efter en del tovtrækkeri fik biksen alligevel lov til at forblive åben, da den tidligere ejer Asger Tobias Brodtkorb udtrådte af selskabet og dermed ikke forbrød sig mod den konkurrenceklausul, han underskrev, da han kort forinden forlod konkurrenten Mexihagen.

Mano Taco kunne altså få lov til at køre videre, men det lader til, at de ikke fortsatte længe.

I hvert fald har deres officielle Instagram-profil ikke lavet noget opslag siden 29. oktober, og forsøger man at klikke sig ind på deres hjemmeside, eksisterer siden ikke længere.

Mano Taco er heller ikke at finde på leveringstjenesterne Just Eat eller Wolt, og en fortvivlet kunde skrev under restaurantens seneste opslag på Instagram:

'Har I lukket jeres forretninger? Kan slet ikke bestille fra Wolt eller Just Eat længere, eller komme i kontakt med jer'.

Den kommentar blev skrevet 7. december 2021, og kunden fik aldrig svar.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Benjamin Nikkah, som førte retssagen mod Mano Taco. Han oplyser, at selskabets manglende drift ikke skyldes en sag mellem ham selv og selskabet, da der ikke er kommet nogen ny afgørelse i sagen sidenhen.