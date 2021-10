Wafande viser ny kæreste frem

Kærligheden blomstrer for Wafande.

Den 38-årige hitmager har i en måneds tid kysset på influenceren Ane Maxime, som han havde under armen, da Ekstra Bladet mødte ham til PlanBørnefondens Pigepris i Kødbyen i København.

- Vi har kendt hinanden i over 20 år, og nu har vi bare fundet hinanden. Det er dejligt. Vi mødte hinanden i byen, da vi var for unge til at tage derind, og så har vi kendt hinanden siden, sagde Wafande, der er faldet for 'alt' ved sin nye kæreste.

Selvom parret har kendt hinanden i mange år, er det først for nylig, at de er blevet kærester. Og Wafande har et bud på, hvad der har ændret sig for dem.

- Vi er heldigvis blevet voksne ... håber jeg da, grinede musikeren og fortalte, hvad de får tiden til at gå med.

- Vi hygger os og holder i hånd.

Wafande og Ane Maxime kom gående hånd i hånd. Foto: Henning Hjorth

'Trak mig på et godt tidspunkt'

Mens mange i musikbranchen blev hårdt påvirket, da coronavirussen ramte, var det ikke lige så hårdt for Wafande, der trak stikket på sin musikkarriere et halvt år tidligere.

- Jeg trak mig jo på et rigtig godt tidspunkt. Det var seks måneder, før corona kom, så på en eller anden måde var jeg jo lidt forberedt på, at jeg skulle ændre på nogle ting og finde nye måder at have det spændende på. Så jeg synes ikke, det har været så slemt, siger han og fortsætter:

- Men jeg har ondt af mine kolleger og mit gamle band. Men på den anden side er det også meget godt, at man er blevet tvunget til at genopfinde sig selv. Det tror jeg, der er mange, der har haft brug for. Og så har man fået mere tid med familien. Det er aldrig dårligt.