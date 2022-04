Warnøes vilde gældsbo solgt for millioner: Skal dele med Skat

Investorens luksusrækkehus er nu solgt for noget af et beløb

Det har været en længere proces, men endelig har erhvervsmand og kronprins Frederiks gode ven Peter Warnøe fået solgt sin bolig, hvor skattemyndighederne har haft udlæg i.

Det skriver Se og Hør.

Ekstra Bladet har via Tinglysningen også fået bekræftet, at salget er en realitet.

Den 58-årige investor har fået solgt sig 232 kvadratmeter store rækkehus i Hellerup for den nette sum af 31 millioner kroner.

Dog er der en del gæld i huset og med salget, er der flere kreditorer, der er nu er i stand til at få indfriet deres lån i huset.

Det drejer sig om Skat, som har 6,9 millioner til gode i huset.

Solgt med rabat

På samme måde har den svenske Handelsbanken et tilgodehavende på oprindelig 13.520.000 kroner.

Peter Warnøe havde sat rækkehuset til salg for 33 millioner, men er altså endt med at få 31 for det.

Han betalte selv 16,9 millioner for huset tilbage i 2017.

Huset er ud fra Tinglysningens oplysninger solgt til mediejurist Vibeke Borberg.