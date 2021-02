Watts firma konkurs: - Det var sgu dumt

Tidligere har den 51-årige forhenværende racerkører Jason Watt ikke lagt skjul på, at coronapandemien har haft store konsekvenser for ham, og at han i den grad har kunnet mærke pandemien på pengepungen.

Nu er der kommet endnu en økonomisk streg i regningen for Watt.

Hans anpartsselskab Finosi Holding, der er et investeringsfirma, er nemlig blevet lukket af Skifteretten og er blevet begæret konkurs.

Konkursen fremgår ligeledes af en meddelelse i Statstidende.

Ærlige Watt: - Vi er på røven

De seneste syv år er der ikke blevet indberettet det lovpligtige årsregnskab til myndighederne i Finosi Holding. I det seneste regnskab fra 2012 fremgår det dog, at der i selskabet dengang var et underskud på 34.000 kroner, mens nettoformuen talte 84.000 kroner.

Til Ekstra Bladet bekræfter Jason Watt konkursen og fortæller, at han oprindeligt lukkede selskabet for nogle år siden.

'Det er et gammelt selskab, jeg stiftede for mange år siden i forbindelse med investering i et gokart-firma. Det gik ikke som håbet, og jeg glemte at reagere på det offentliges henvendelser om at indgive regnskab. Så det blev tvangslukket', skriver han i en sms og fortsætter:

'Det endte med at blive en dyr affære med advokatregninger', fortæller Jason Watt, der fortsætter med at berette, at konkursen har kostet ham 40.000 kroner til den advokat, der er blevet udpeget af det offentlige til at behandle konkurssagen.

Ifølge Watt var det en klar fejl fra hans side ikke at tjekke reglerne ordentligt. Han troede nemlig, at firmaet ville blive lukket automatisk.

'Jeg reagerede ikke, da jeg fejlagtigt blev informeret om, at firmaet bare ville lukke uden omkostninger. Det var sgu dumt gjort'.

Også i selskabet Noah Watt Racing ApS ser det mindre godt ud for Watt i øjeblikket. I det seneste regnskab fra 2019 var der et underskud på 493.000 i selskabet, hvor Watt styrer økonomien i forbindelse med sønnen Noah Watts motorsportskarriere, mens nettoformuen i selskabet lød på minus en million kroner.

Den tidligere racerkører Jason Watt har den seneste tid ikke lagt skjul på, at det har været hårdt økonomisk at komme igennem coronakrisen. Foto: AP/ESKESTAD MIK

Det negative resultat 'anses for utilfredstillende', lyder det fra Jason Watt selv i regnskabet.

'Vi er på røven'

Tidligere har Jason Watt til Ekstra Bladet fortalt åbent om, at hans økonomi har lidt et stort knæk i forbindelse med coronapandemien.

- Jeg er gået 100 procent ned i indtægt, siden coronakrisen ramte Danmark. Hverken min kone eller jeg har tjent en krone i mange uger, så vi er på røven, sagde han ærligt i den forbindelse.

Den tidligere racerkører lever normalt af at holde foredrag og af at skrive om Formel 1 i Ekstra Bladet. Begge ting har været sat fuldstændigt på standby under nedlukningen af Danmark og store dele af verden.

'Booking af foredrag bliver normalt gjort tre-fire måneder inden afholdelse, så der er lange udsigter til indtægt', lyder det fra Watt til Ekstra Bladet.

Tidligere har Watt fortalt, at den økonomiske situation under corona blandt andet har gjort, at han har været nødsaget til at sælge flere af sine højtelskede biler.