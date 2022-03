Wozniacki jubler af baby-lykke

Smilene er store hjemme hos den 35-årige fodboldspiller Patrik Wozniacki og hans 37-årige kæreste, Sofie Pamer, der tidligere har medvirket i 'Paradise Hotel' og 'Robinson Ekspeditionen'.

Parret er nemlig blevet forældre for anden gang til en lille baby, der kom til verden tidligere på ugen.

Det afslører Patrik Wozniacki i et opslag på Instagram, hvor han deler et billede af den nyfødte, som ligger svøbt i et tæppe i sin vugge.

I opslaget hylder den nybagte far, som har deltaget i flere tv-programmer, sin kæreste og den lille ny - for ikke at glemme deres førstefødte, Nicolas på fire år.

Fantastisk

'Så kom bubsi 2.0 til verden. Sofie var helt fantastisk og de har det begge godt. Nico er mega stolt og er klar til at være den bedste storebror i verden,' skriver den stolte far i teksten til billedet.

Under det fine billede vælter det allerede ind med lykønskninger til de glade forældre.

Mens Patriks søster Caroline Wozniacki efterlader tre hjerter i kommentarsporet, skriver blandt andre den tidligere elitesvømmer Jeannette Ottesen 'Ihh altså. Kæmpe tillykke', og Rikke Hørlykke ønsker dem ligeledes tillykke med familieforøgelsen.

Patrik Wozniacki arbejder som tenniskommentator på TV 2 Sport ved siden af sit virke som fodboldagent, ligesom han også har en webshop, der sælger padeludstyr.

Caroline Wozniacki blev i juni 2021 mor til en datter sammen med ægtemanden David Lee, som de har kaldt Olivia Wozniacki Lee.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Patrik Wozniacki, men det har i skrivende stund ikke været muligt.