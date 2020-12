'X Factor'-dommer skal giftes

2021 kan sagtens blive et godt år for dj'en Martin Jensen

Det ser fuldstændigt eventyrligt ud for dj'en Martin Jensen, der er ny dommer i 'X Factor' fra 2021.

I paradisiske omgivelser har han nemlig været på knæ for sin kæreste, Natasha, og de to er nu forlovet.

Det skriver han på sin Instagram-profil.

'Hvilken måde at ende året på. Hun sagde 'JA'. Jeg elsker dig Natasha', skriver han til det fine billede, der efter alt er dømme er taget på Maldiverne.

Til Ekstra Bladet fortæller Martin Jensen, at frieriet ganske rigtigt foregik på Maldiverne for 14 dage siden.

Og der var ikke så lidt planlægning i den spektakulære forespørgsel.

- Det var ret svært at få det planlagt herhjemmefra. Der er godt nok blevet talt meget over facetime for at få det til at lykkes, fortæller han glad.

Martin havde fået lavet en række bogstaver, der stavede 'vil du gifte dig med mig' på engelsk, der gik op i lys lue, når han åbnede æsken med ringen. Noget, som man tydeligt kan se på Instagram, men som kæresten ikke helt fangede på stranden.

- Hun var lidt mere optaget af, hvad der foregik lige foran hende, så jeg måtte sige: 'Hallo, se lige', men det kan man jo ikke rigtig være sur over, siger han med et grin.

Han fortæller, at parret har været sammen i fire år, og at de naturligvis begge er lykkelige over det kommende ægteskab.

Det vides dog endnu ikke, hvor det skal holdes eller hvornår.

- Jeg gider ikke være afhængig af, om det regner eller ikke regner i Danmark, så vi skal nok holde det ude et sted. Måske Portugal. Og ja, det kommer meget an på corona, hvornår vi holder det. Jeg vil ikke have et bryllup med restriktioner, man skal kunne invitere dem, man vil.

Vælter ind

Og det er også væltet ind med lykønskninger fra mange andre danske kendte, der er glade på parrets vegne.

'Yay. Tillykke!', skriver Remee, der er tidligere dommer i 'X Factor'.

'Kæmpe stort tillykke til jer begge,' lyder det også fra Lisbeth Østergaard.

Den nye dommer slutter året af på den bedste måde. Foto: Philip Davali

Også tidligere statsminister Helle Thorning har fundet vej til kommentarsporet på Instagram.

'Kæmpe tillykke,' skriver hun.

Natasha Samsara, der er Martins udkårne, er en irsk sangerinde og model, der også arbejder som sangskriver.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra parret, men det har i skrivende stund ikke været muligt.