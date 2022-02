'X Factor'-dommers kamp: Gjorde alt for fars accept

Det kan godt være, at mange - som Ekstra Bladet skrev lørdag - løfter på øjenbrynene over den kometkarriere, 'X Factor'-dommeren Martin Jensen har fået med stor hjælp fra andre sangskrivere og producere.

Men det hårde arbejde, Martin Jensen ifølge sig selv har puttet i sit brand, og den nærmest personlige besættelse, det har været for ham at jagte succes på rekordtid, selvom visse folk fra musikbranchen mener, han pynter sig med lånte fjer, har en helt bestemt årsag:

Faderens respekt.

En ung Martin Jensen rendte for syv år siden stadig rendt som ivrig sælger i faderens virksomhed, der handler med landbrugs- og entreprenørmaskiner, da han som fritids-dj med artistdrømme fandt krukken for enden af regnbuen og ud af det blå landede sin første musikalske succes.

Han var sublim som sælger, men fandt også sit kald bag en dj-pult, så det blev pludselig mere attraktivt at kaste håndtegn fra scenen mod musikpublikum end at kyle tilbud på minilæssere i kunders retning.

Talte ikke sammen i to år

Det kostede ham lang tid på kant med sin skuffede far, fordi Martin endte med at forlade det firma, han ellers nærmest var født til at arve og skulle overtage på sigt, og de talte på et tidspunkt ikke sammen i to år - noget, man i dag kan mærke, har sat sig dybt i den 30-årige dj.

Han ønskede faktisk bare at gøre sin far stolt og høre nogle anerkendende ord. Men den person, han af alle i hele verden allerhelst ville imponere, var på ingen måde glad for Martin Jensens succes.

Faderen var skuffet over, at livsværket ikke blev med sønnike ombord, fordi denne søgte mod et erhverv, faderen ikke forstod.

- Det ville altid være sådan i folks øjne, at jeg havde fået det hele foræret. Det har været en ting, jeg tænkte, jeg aldrig ville gå med – at sidde som 50-årig og kunne sige, at jeg kun overtog noget, fordi min far gav det til mig. Jeg vil bygge mit eget. Jeg vil lave mit eget. Jeg vil være stolt af mine egne ting og kunne vise det til mine børn, siger Martin Jensen.

- Da jeg blev stemt ind som nr. 82 på listen over verdens top-dj's, sagde jeg til min far, at jeg var blandt de 100 bedste i verden. Hans svar var bare: ’Nå, okay’. Der var INGENTING. Så jeg blev ved med at kæmpe og arbejde for at få min fars accept og anerkendelse på det. Den trang blev derfor nok stærkere for mig end for mange andre, siger Martin Jensen i dag.

Tog beslutningen

Året efter kom han ind som nr. 70 på samme liste.

- Da sagde jeg det til ham igen, men han var stadig sådan: ’Nå – det er ligegyldigt’. Da var det det, jeg tog beslutningen om, at jeg ikke ville arbejde i min fars virksomhed længere. I hans verden var det kun Shu-bi-dua og Kim Larsen, der kunne leve af at lave musik, fortæller Martin Jensen.

Gav hånd

Det krævede blod, sved og tårer at nå dertil, men missionen lykkedes i sidste ende.

Første gang, far og søn talte sammen efter den lange periode uden kontakt, var, da Martin Jensen fejrede sin store succes med en kæmpe fest på d'Angleterre i København - en fest, der blev foreviget i DR-dokumentaren 'Hvem fanden er Martin Jensen?' fra 2019.

Her var Martins far inviteret med, de gav hinanden hånden, og siden er det kun gået fremad med forholdet.

- Det fyldte meget for mig, men nu har han faktisk givet mig den - anerkendelsen. Han har accepteret det, og vi taler sammen dagligt i dag. Det hele er blevet anderledes. Og da først han kom til mig, lagde jeg lidt det der fra mig med, at jeg SKAL jagte den næste ’Solo Dance’, siger Martin Jensen.