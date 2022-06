'X Factor'-stjerne får kritik for farlig kørsel: - Folk har ondt i røven

'Har du en kæreste? Hvornår kommer der ny musik? Hvilken bil kører du i?'

Sådan lød nogle af de mange spørgsmål, da sanger Lasse Skriver mandag formiddag sendte live på Instagram, mens han kørte bil.

18-årige Skriver var med i dette års 'X Factor', hvor han røg ud lige inden liveshows.

Lasse Skriver trådte dog ikke trist ud af konkurrencen. For på den anden side ventede der en pladekontrakt med Sony, hos hvem han allerede inden 'X Factors' afslutning havde udgivet to succesfulde singler i eget navn.

Populariteten har også bredt sig til de sociale medier som Instagram, hvor sangeren i skrivende stund har mere end 93.000 følgere.

Og det var altså dem, der blev sendt live til mandag formiddag. Og deres spørgsmål, som Lasse Skriver læste og svarede på under sin køretur.

Tidligere på måneden har der på Reddit været kritik af, at Lasse Skriver også tidligere har ageret både chauffør og sendt live på Instagram.

'Sikke en kegle', 'Uden tvivl røvdumt!', 'Sikke et forbillede for hans unge følgere'

Og livesending på Instagram, mens man kører bil, er heller ikke en praksis, der er anbefalelsesværdig, hvis man spørger Rådet for Sikker Trafik.

Lasse Skriver sidder bag rattet og sender live på Instagram og kigger skiftevis på vejen og på skærmen for at svare på spørgsmål.

Uopmærksomhed dræber

Chefkonsulent i Rådet for SIkker Trafik Pernille Ehlers siger, at det helt generelt er farligt at være uopmærksom i trafikken.

Hun forklarer, at der er fire gængse måder, man kan være uopmærksom i trafikken.

- Det værste er at kigge væk fra vejen og trafikken. Altså flytter øjnene hen på noget andet. Så er der den kognitive uopmærksomhed, hvor man tænker på noget andet og ikke er mentalt til stede. Så er der motorisk, hvor man flytter hænderne fra rattet, og den auditive, hvor man lytter efter noget andet.

Og værst er det i følge Pernille Ehlers, når man kombinerer de forskellige måder at være uopmærksom og bruger flere sanser på andet end at køre bil.

Hun forklarer, at man bliver dårligere til at afkode, hvad der sker i trafikken, og at man får en længere reaktionstid, og dermed en længere standselængde. Man kan også overse vejmærkninger og er mindre tilbøjelig til at kigge i spejlene. Ligesom man kan overreagere, hvis man pludselig bliver forskrækket.

- Man glemmer, hvor meget man bruger sine sanser, så helt generelt er vores anbefaling altid at køre bil, når man kører bil, siger hun.

- I over halvdelen af alle dødsulykker er uopmærksomhed en medvirkende årsag. Det er jo svært altid at kortlægge, hvad der gør udslaget. Men når man laver andet end at køre bil, når man kører bil, så er det en stor medvirkende årsag til ulykker, siger hun og henviser til, at man i ulykkesstatistikkerne også kan se, hvordan udbredelsen af smartphones og skærme er blevet en klar faktor i forhold til for ti år siden.

Da Lasse skriver deltog i X Factor tidligere på året, var han et mulehår fra at blive en del af Thomas Blachmans hold. I stedet gik pladsen til Mads Moldt, og Lasse Skriver gik ud og fik en pladekontrakt. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Pernille Ehlers siger, at der ligger klare regler for den håndholdte mobiltelefoni, mens man kører bil. Som kort og godt er ulovlig.

- Og derudover er grundreglen så også, at man skal være hensynsfuld, agtpågiven og opmærksom, så der ikke opstår fare for andre.

Men når aktiviteten det ikke drejer sig om håndholdt telefoni, er grænsen sværere at fastslå.

- Hvor meget må man slukke en cigaret? hvor meget må man tage en tår vand? Det er noget politiet vurderer fra gang til gang. Man kan ikke lave regler for alt, siger Pernille Ehlers.