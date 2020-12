X Factor vinder i vildt skifte: Det laver hun nu

Som vinder af 'X Factor' vinder man en pladekontrakt. Det gjorde dette års vinder Alma Agger også. Men nu springer hun ud i en helt anden boldgade.

Hun fortæller nemlig, at hun de sidste tre måneder har arbejdet som corona-poder i København.

Hvordan livet i frontlinjen er for den unge X Factor-vinder forklarede hun i onsdagens 'Go' Aften Live'.

- Det er jo meget specielt. Der kommer en masse forskellige mennesker, så det er megahyggeligt. Nogle skal bare igennem, som bare skal podes, og så er der andre, som vil have en hyggesnak, fordi de nok er lidt nervøse, fortæller sangfuglen.

Må jo tjene nogle penge

I takt med at der er færre koncert-jobs har Alma været nødt til at tænke kreativt for at tjene nogle penge.

Testcenterets mange tider bliver revet væk, fordi mange vil testes inden jul, så derfor kan der være travlt, når Alma Agger tager visiret på og poder de mange borgere i halsen.

Det lyder af som noget af et karriereskift, så er det faktisk ikke helt ved siden af.

Alma Agger drømmer nemlig om at læse medicin. Og det har hun faktisk drømt om lige siden, hun var helt lille.

Derfor bruger hun dette som et springbræt til at kunne se, hvordan den verden også kan være. Hun har dog ikke lagt musikken helt fra sig. Den arbejder hun på ved siden af podningen.

Ikke så hårdt

Det lader til, at der er tid og overskud på kontoen til begge ting.

- Jeg vil ikke sige, at det er hårdt. Altså hvis der virkelig er tryk på, så kan man godt blive lidt ør i hovedet, fordi man siger det samme og det samme hele tiden. Fordi det er mega ensformigt, fortæller hun og forklarer, at hun havde det hårdere rent arbejdsmæssigt, da hun arbejdede som tjener.

Hun fortæller, at hun er glad for at arbejde og vil meget hellere være i gang end at sidde derhjemme og lave ingenting.

Har faktisk haft corona

Det unge sangtalent kan berette, at hun faktisk har haft corona uden selv at vide det. Det fandt hun ud af i forbindelse med en antistoftest, som hun blev tilbudt gennem arbejdet som podder.