Youtuber i millionhandel: Sælger huset

Den danske YouTube-stjerne Rasmus Brohave har gjort en hurtig handel.

Mindre end en måned efter, at han satte sit rækkehus på Tåsinge ved Svendborg til salg, er huset nemlig nu solgt.

Det oplyser han i et opslag på Instagram, som Ekstra Bladet har fået lov at citere fra. Her oplyser han også, at han har været igennem en svær tid på det seneste.

'Det skal ikke være nogen hemmelighed, at de sidste mange måneder har været virkelig hårde for mig rent personligt. Jeg har ikke været glad, og jeg har følt et savn til en del af mig selv. Men som Thomas Helmig vist nok engang sang, må man sommetider lukke døre, for at verden kan blive større', skriver han blandt andet.

Huset, som blev sat til salg for 2.395.000 kroner i starten af august, købte Rasmus Brohave i 2019, hvor han flyttede ind med sin daværende kæreste Maya.

Tidligere på året gik de to dog fra hinanden efter fire års forhold.

Glæder sig

Om Rasmus Brohave lykkedes med at sælge huset til udbudspris, er endnu ikke til at sige, da handlen ikke er tinglyst endnu. Det er dog sikkert, at Brohave nu skal videre.

'Så om nogle måneder skal jeg finde et nyt sted at bo. Verden ligger åben for mig, og jeg glæder mig til fremtiden', skriver han på Instagram.

Uanset prisen har køberen scoret sig 103 kvadratmeter bolig ganske tæt ved vandet, som tidligere har været vist frem i DR-programmet 'Kender du typen'.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Rasmus Brohave, som ikke har ønsket at komme med yderligere kommentarer til salget af huset.

Rasmus Brohave startede sin karriere som youtuber, og senere har han haft succes med værtsjobs på TV 2-programmerne 'Danmark har talent' og 'Z Factor'.

Han har desuden været vært ved prisuddelingen 'Guldtuben'.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet den 24-årige svendborgensers millionsucces med både YouTube og investeringer. Det kan du læse mere om her.