Zangenberg: Det skal min søn hedde

Glæden var stor hos skuespiller og iværksætter Julie Zangenberg, da hun i begyndelsen af juni for første gang blev mor.

Og nu har Julie Zangenberg på sin Instagram røbet navnet til sin lille dreng, hvilket ikke er ét, som mange danskere har.

- Kys med min Leo, skriver Julie Zangenberg til et billede af den lille ny, som får et kærligt kys af sin celebre mor.

Billedet med afsløringen af navnet er samtidig det tredje i rækken af den lille dreng på Julie Zangenbergs Instagram-profil.

Den kendte skuespillerinde og iværksætter har fået Leo sammen med sin forlovede, gourmetkokken Andreas Bagh. Det er samtidig parrets første barn.

Navnet Leo er ikke et af de mest brugte fornavne herhjemme.

Julie Zangenberg er blevet forældre til Leo sammen med sin forlovede, gourmetkokken Andreas Bagh. (Arkivfoto) Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix

Ifølge Danmarks Statistik er der i 2021 præcis 3197 mænd, der har Leo som sit fornavn. Året før var det 3164.

Dermed er der sket en lille stigning på et år.

Var nervøs

Og på den måde er Leo-navnet på vej frem i Danmark, hvilket Julie Zangenberg og Andreas Bagh er med til at understrege ved valget af navnet til deres nyfødte søn.

Julie Zangenberg har tidligere åbenhjertigt fortalt, at tankerne om ansvaret for sønnen fyldte hos hende før fødslen.

- Jeg var nervøs inden fødslen. For nu kommer der et lille menneske, som vi har ansvaret for. Men Andreas var super god som støtte, sagde Julie Zangenberg på sin Instagram i sidste uge.

I sine stories fortalte den 32-årige stjerne også om den første tid som nybagt mor.

- I dagene efter fødslen blev jeg - som man kan opleve - påvirket rigtig meget af hormonerne i kroppen. Jeg var vildt lykkelig og helt rundt på gulvet. Men jeg kunne også blive sindssygt ked af ud af det blå, fortalte skuespilleren og iværksætteren.

Julie Zangenberg fik sit gennembrud som skuespiller i en alder af 13 år i rollen som klatretøsen i filmen af samme. Hun har også spillet hovedrollen i filmen 'Viceværten' fra 2012.

I dag står hun i spidsen for livsstilsvirksomheden Cozy by JZ.