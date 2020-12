Zobel sælger for stort millionbeløb

Det kan snart være slut med at have det velkendte efternavn Zobel stående på døren til et næsten 300 år gamle byhus på Gernersgade i Indre København.

Den tidligere fotomodel Sarah Zobel har nemlig netop udbudt sit byhus til salg for 11 millioner kroner.

Zobel købte huset i slutningen af 2017 - og dermed er det altså ved at være farvel og tak til knap tre år på adressen.

Huset er til salg hos Ejendomsmæglerfirmaet Jesper Nielsen, der i sin salgsannonce beskriver beliggenheden som suveræn og selve ejendommen som en kombination af nyt og gammelt, der er tæt på ideel.

Dyrt område

Byhuset ligger midt i København K - i det historiske område ved Nyboder, som Christian 4. opførte til flåden. Zobels byhus er dog ikke en af de ellers velkendte gule stokke, men derimod en af de grå - som Forsvaret løbende har solgt ud af.

Se billeder af Zobels byhus herunder:

Foto: Boliga

Foto: Ejendomsmæglerfirmaet Jesper Nielsen

Lægger man den store sum penge, er det altså ikke kun seks nye værelser, man kan se frem til at indrette sig i - men også en historisk ejendom i Københavns absolutte hjerte.

Og at netop dette er af høj karat på det danske boligmarked, vidner særligt priserne i området om: I København K skal der nemlig betales godt 56.200 kroner pr. kvadratmeter ejerlejlighed - og er det Sarah Zobels, du vil have fingrene i, skal du sågar endnu højere op.

Den 135 kvadratmeter store ejerlejlighed - som byhuset har status af - er nemlig udbudt til salg med en kvadratmeterpris på 81.480 kroner.

Sarah Zobel er datter af den berømte og afdøde erhvervsleder Peter Zobel - og arbejder med meditation og psykologi, som hun blandt andet også er forfatter til en bog om.

Derudover har Zobel gjort sig bemærket offentligt gennem sine ægteskaber med balletkoryfæet Alexander Kølpin og senere popmusikeren Burhan G.

