Zobel smutter fra kæresten

Mexico, Los Angeles og Miami.

De seneste mange måneder har 28-årige Alexander Zobel og hans kæreste, den jævnaldrende svenske tv-kendis Paulina 'Paow' Danielsson, levet et liv, der mest af alt har mindet om en konstant ferie.

Deres sociale medier har bugnet med fotos fra de mest eksotiske steder, hvor de har slænget sig på stranden, boet på drømmehoteller og spist gourmetmad.

Men deres fælles rejse er nu slut - ligesom deres forhold.

Det fortæller Paulina 'Paow' Danielsson til det svenske medie Nyheter24.

Det var Zobel, der ifølge 'Paow', der gjorde det forbi. Alexander Zobel er søn af afdøde Peter Zobel og mistede sin mor, Henriette Zobel, i 2019.

Alexander Zobel og hans bror, Nicolai, mistede i 2017 deres far. I december 2019 døde deres mor. Foto: Anthon Unger

Bruddet kommer ifølge den tidligere svenske 'Paradise Hotel'-deltager, efter hun på Instagram har givet udtryk for, at hun ikke er så begejstret for at bo i Danmark. Blandt andet fordi hun har oplevet at blive afvist i byen på grund af sine mange tatoveringer.

De skriverier var åbenbart nok til, at hun ikke blev inviteret til bryllup i Cannes i Zobels omgangskreds. Han tog derfor til Sydfrankrig for at fejre brylluppet alene.

'Han ringede ikke i fire dage. Så gjorde han det forbi. Jeg tror, han har mødt en anden. Jeg blev ikke så såret, men lidt ked af det. Det føles ganske godt. Det er, hvad det er, siger hun til Nyheter24 og tilføjer, at hun er stærk.

Paulina 'Paow' Danielsson fortæller desuden, at hun er klar til at date igen, men at et seriøst forhold ikke lige er på trapperne.

Den svenske tv-kendis har været nødt til at flytte hjem til sin mor i Tyresö, da hun har lejet sin egen lejlighed ud, men hun regner med, at hun skal tilbringe sin sommer i Los Angeles og have sig en 'hot girl summer', som hun udtrykker det.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar til bruddet fra Alexander Zobel.

