DR-fyringsrunden: Her er alle ændringerne

Det har været en kaotisk dag for de mange ansatte i DR.

47 ansatte har fået at vide, at DR planlægger at fyre dem, ligesom det får konsekvenser for en lang række programmer. Det står allerede klart, at 'Detektor' lukker, men nu har DR på sin hjemmeside givet et fuldt overblik over ændringerne.

'Detektor' lukker 1. oktober, mens også radioprogrammet '‘Bagklog’ lukker. Det får dog lov til at køre frem til årsskiftet, hvor også ’Filmselskabet Delight’, ’Kulturelt’, ’Temalørdag’ og ‘Mixtape' er fortid.

Samtidig dropper DR de tre events P2 Prisen, P8 Jazz Alive og P6 Beat Rocker Koncerthuset.

Ændringerne kommer også til at blive mærket på tv-fladen, hvor programmet 'Deadline' fra årsskiftet skal målrettes mere mod digital brug, og derfor sendes programmet færre dage på flow-tv. Samtidig bliver redaktionen lagt sammen med nyheder på DRTV, oplyser DR.

Annonce:

I løbet af 2023 vil flere musikpodcasts se dagens lys, lyder det.

Lukker kommentarspor

Også for DR Nyheder, der mister 14 ansatte, kommer der konsekvenser. Her bliver ændringen blandt andet, at man stopper med at lave indhold specifikt til sociale medier, samt at man lukker kommentarsporet på sociale profiler.

- Vi har i dag meddelt, at vi har I sinde at afskedige 14 kolleger i DR Nyheder, og det er altid alvorligt. Men jeg tror på, at de forandringer, vi gennemfører, stiller os langt stærkere. Vi har en vigtig demokratisk opgave med at nå 9 ud af 10 danskere med vores nyhedsindhold. Hvis vi skal løse den opgave, skal vi gennemføre markante omstillinger af vores tilbud til danskerne. Det er vigtigt, at også de brugere, som ikke er i kontakt med os via traditionelle platforme, får gavn af vores kvalitetsindhold, siger nyhedsdirektør Sandy French.

Annonce:

DR med nødplan

Medarbejderne i DR er så utilfredse med dagens fyringsrunde, at flere afdelinger har valgt at nedlægge arbejdet. Det gælder blandt andre DR Debat Lyd, som står bag P1 Debat, bekræftede redaktionens tillidsmand tidligere i dag over for Ekstra Bladet.

DR har derfor iværksat en nødsendeplan, skriver Ritzau.

- På baggrund af arbejdsnedlæggelserne har DR iværksat en nødsendeplan, men vi håber naturligvis, at vi kan få normaliseret situationen hurtigst muligt, siger DR's generaldirektør, Maria Rørbye Rønn.

Du kan læse alle ændringerne her.