DR lægger sig fladt ned efter klager

Tv-lægen Peter Qvortrup har fået kritik for at udtale sig i skarpe politiske vendinger i 'Aftenshowet', og det har fået DR til at reagere

Peter Qvortrup er kendt som hele Danmarks tv-læge, hvor han med jævne mellemrum udtaler sig om forskellige sundhedsrelaterede emner i fjernsynet.

Men da han 9. maj deltog i 'Aftenshowet' på DR, sammen med et to andre i et panel, blev han for politisk i sine udtalelser om rygepolitk.

Panelet skulle kommentere på aftenens emne, der handlede om et nyt forslag om forbud mod filtre på cigaretter. Peter Qvotrup deltog og blev præsenteret som 'DR's sundhedskorrespondent', og måtte derfor ikke ytre sine egne personlige holdninger.

Udtalelserne udløste efterfølgende klager fra to DR-seere, der mente, at Peter Qvortrup burde holde sine holdninger for sig selv.

Ifølge lytter og seernes redaktør, Jesper Termansen, der har behandlet de to sager, var Peter Qvortrups udtalelser om rygepolitik ikke i overenstemmelse med DR's etik, og de mener, at han var farvede i forhold til emnet.

Nu har DR lagt sig fladt ned. Det skriver mediet Journalisten.

Generaldirektør i DR Maria Rørbye Rønn har erklæret sig enig i konklusionen, og samme har DR’s nyhedschef, Thomas Falbe, der også mener, at sundhedslægen Peter Qvortrup tog den et skridt for langt, da han delte ud af sine holdninger. Han tilføjer dog også, at det kan være svært at skelne mellem Peter Qvortrup som privatperson og som faglig person.

Siger hvad han mener

Selvom lytter og seerne har fået medhold i deres klage, så lagde Peter Qvortrup ikke mærke til, om han i programmet blev præsenteret som DR’s sundhedskorrespondent.

Og det har en betydning for ham.

- Jeg siger bare, hvad jeg mener som læge. Der dør 15.000 danskere af rygning om året, så en læge, der ikke synes, det er rigtigt at kyle cigaretter ud ad vinduet, det er da en mærkelig læge. Men hvis jeg var præsenteret som DR’s sundhedskorrespondent, så var det ikke i orden, siger han selv til mediet.

Programchefen fra 'Aftenshowet' erkender også, at DR burde havde deklareret tydeligere, om Peter Qvortrup udtalte sig på sine egne vegne eller på DR's vegne.