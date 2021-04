DR-legende færdig efter ti år

Når Eurovision løber af stablen i maj, bliver det ikke helt, som det plejer.

Ud over at der er begrænset med publikum på grund af coronapandemien, så bliver det også med et nyt kommentatorpar bag mikrofonerne for danskernes vedkommende.

I år er det nemlig radioværterne Henrik Milling og Nicolai Molbech, der skal guide de danske seere gennem de tre shows i den internationale musikkonkurrence. Det skriver DR.

De to overtager såeldes tjansen fra Ole Tøpholm, som har kommenteret showet siden 2011.

Det er dog ikke den erfarne kommentators eget valg, lyder det på hans Twitter-profil torsdag eftermiddag.

'Det bliver desværre ikke længere mig, der skal kæmpe for guld til Danmark. DR har besluttet, at jeg er færdig som Eurovision-kommentator', skriver Ole Tøpholm på det sociale medie.

DR-profil i chok: - Jeg er helt tom

Ikke egen beslutning

Over for Ekstra Bladet uddyber han:

- Det er ikke min beslutning. Hvis det var det, havde den set anderledes ud. Så havde jeg stadig været med til Eurovision, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Men sådan er livet. Jeg har været meget glad for at lave Eurovision og at perspektivere og kommentere til de danske seere, men sådan skulle det ikke være mere, siger han videre.

Tøpholm fortæller, at han i kølvandet på nyheden har fået mange positive tilkendegivelser.

- Det er jo ikke en beslutning, der er blevet truffet over en frokost i dag. Jeg har vidst det i noget tid, siger han og fortsætter:

- Men jeg har fået mange søde beskeder, og det er da rigtig dejligt. Så ved man, at man har gjort noget rigtigt, og jeg har nydt hvert et sekund med at kommentere Eurovison til danskerne i stuerne, siger Tøpholm.

Ole Tøpholm kommer ikke til at være kommentator på Eurovision længere. Foto: Bjarne Bergius Hermansen/DR

Den rutinerede kommentator ved endnu ikke, om han i fremtiden vil beskæftige sig med mere Melodi Grand Prix i et andet regi.

- Men jeg vil selvfølgelig blive ved med at være fan og følge med derhjemme. Melodi Grand Prix er en stor del af mit liv, og det vil det blive ved med. Bare på en anden måde nu.

På nuværende tidspunkt har DR ikke kommenteret på udskiftningen af kommentatorer.

Ny tendens: - Det er trist

På Facebook er der mange, der begræder Tøpholms exit.

Heriblandt rejsekongen Stig Elling og 'Vild med dans'-stjernen Silas Holst.

'De er da ikke for kloge. Ja, du er den bedste', skriver Stig Elling, mens Holst fortsætter:

'Det er ganske enkelt umuligt at finde en, der kan løse den opgave lige så godt som dig, og som kender begivenheden og historikken så godt. Ærgerligt, Ole. Men fra en kommentator til en anden: Du kan være stolt af det, du har lavet i den rolle'.

De to nye værter glæder sig til at tage over. Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

Glæder sig

På den anden side glæder Nicolai Molbech og Henrik Milling sig meget til den nye tjans, hvor de skal kommentere live fra værtsbyen Rotterdam i Holland.

- Det er en kæmpe ære at få lov til. Det er et fantastisk show, så det er en opgave, der er svær at takke nej til, siger Nicolai Molbech til dr.dk.

I år er det danske bidrag duoen Fyr & Flamme med sangen 'Øve os på hinanden'.

De tre shows sendes henholdsvis 18., 20. og 22. maj på DR1 og DRTV.

Leonora: - Jeg begyndte at tude

Ud over at de to værter til daglig laver radio sammen, så er de heller ikke helt uprøvede i Grand Prix-regi.

Henrik Milling har været jurymedlem i både Dansk Melodi Grand Prix og til Eurovision, mens Nicolai Molbech har kommenteret Eurovision i 2008, 2009 og 2010.