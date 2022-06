DR-program afbrudt: Stormer scenen

Torsdag aften blev DR-programmet 'Debatten' sendt live fra Allinge på Bornholm.

Her var mange mødt op for at følge med fra lægterne, men efter godt 47 minutter sluttede programmet brat.

Det skete, da en ophedet samtale mellem Pia Olsen Dyhr og Franciska Rosenkilde om atomkraft var i gang.

Pludselig går værten Clement kjersgaard ind i billedet og siger direkte til kameraet:

- Nu er der sket noget, som vi ikke har set før nogensinde i det her program. Det er ...

Mere nåede han ikke at sige, før han igen forlod kameraet. Herefter kunne man tydeligt se, at nogle personer pludselig havde stormet scenen.

Aktivister på scenen

DR bekræfter hændelsen over for Ekstra Bladet. Hændelsen har sat brand i Twitter. Ifølge Alternativet var det klima-aktivister, der stormede scenen. Det skriver de i et tweet.

Aktivist-gruppen Extinction Rebellion har så netop taget ansvaret for at storme scenen. Det skriver gruppen ligeledes på det sociale medie.

Rasende partiledere

Hændelsen har fået Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt og Konservative Søren Pape op i det røde felt.

'De unge mennesker mangler simpelthen opdragelse, når de tror, det her er måden, man opfører sig på. Hvor er det pinligt og udemokratisk!', skriver Pape i et tweet.

'Er det virkelig et af Folketingets partier, hvis ungdomsorganisation netop har afbrudt en demokratisk TV-debat på folkemødet..?' skriver Morten Messerschmidt i sit tweet med en hentydning til partiet Alternativet, der selv har været en tur på Twitter.

'Debatten er besat af unge klimaaktivister,' står der i Alternativets tweet.

Det er det er uklart, hvor stor en rolle Alternativets ungdomsparti har haft i hændelsen, men partiet har knyttet en kommentar til Morten Messerschmidts tweet hvori de skriver:

'Det var nu ExtinctionR - men det er rigtigt der var to ÅUere med på scenen.'

En af dem, der stormede scenen var Alternativets uddannelse- og undervisningsordfører, Nicklas Hakmann. Det skriver han selv på Twitter.

'Jeg er stolt af at have støttet ExtinctionR i det første folkelige på Folkemødet,' skriver han som kommentar til Messerschmidts tweet.