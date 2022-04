Dronning Margrethe elsker sin fødselsdag: Kan endelig fejres

To år i træk har dronning Margrethe måttet aflyse mange af sine officielle fødselsdagsfejringer grundet coronapandemien. En sygdom, regenten selv blev smittet af i februar, selv om hun havde fået to vaccinedoser og det såkaldte boosterstik.

Men når monarken fylder 82 år den 16. april, er der lagt op til pomp og pragt.

Ifølge regentens yngste lillesøster, eksdronning Anne-Marie af Grækenland, ser fødselaren altid frem til at fejre, at hun kan sætte et lys mere i lagkagen.

- Hun elsker sin fødselsdag. At blive fejret - ligesom vores far gjorde, sagde eksdronning Anne-Marie af Grækenland til Ritzau i anledning af sin søsters 75-års fødselsdag i 2015.

Alderen kan man jo ikke gøre noget ved, tilføjede hendes ældste lillesøster, prinsesse Benedikte dengang.

- Det tager hun helt naturligt, lød det fra lillesøsteren.

I år fejres fødselsdagen på Marselisborg Slot i Aarhus, hvor dronning Margrethe traditionen tro tilbringer påsken.

Når klokken slår 12, træder den kongelige fødselar efter planen ud på verandaen, hilser på de fremmødte og overværer en parade i anledning af fødselsdagen.

Den kongelige familie vil også være til stede. Men det er endnu ikke oplyst, hvem der deltager på dagen.

Dronning Margrethe bor til daglig få meter fra sin ældste søn og svigerdatter, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, på Amalienborg Slot.

Derimod er der en flyvetur ned til hendes yngste søn og svigerdatter, prins Joachim og prinsesse Marie, som er bosat i Paris med deres to børn, prins Henrik og prinsesse Athena.

2022 er et historisk år for dronningen.

Den 14. januar havde hun guldjubilæum efter 50 år på tronen.

Den helt store fejring finder sted senere på året og blev udskudt i sin tid grundet den allestedsnærværende coronapandemi.

Tivoli har blandt arrangeret en balletgalla, som danses i maj, og det glæder regenten.

Dronningen har gennem 20 år bidraget til balletten i den ikoniske forlystelseshave. Senest i 'Snedronningen', hvor majestæten havde kreeret både kostumer og scenografi.

Passionen fik hende tidligere i 2022 til at åbne Amalienborg Slots fire palæer til indspilningen af balletfilmen 'Palæerne danser'.