Dronning Margrethe slår alle rekorder

Dronning Margrethe II skriver historie.

Hun er nu den længstsiddende regerende monark i danmarkshistorien. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelse.

Dronningen har overhalet Christian IV, der regerede intet mindre end 51 år.

14. januar 1972 overtog dronning Margrethe tronen efter sin far, Frederik IX, derfor har hun i midten af denne måned, nu skrevet sig ind i historiebøgerne.

Ekstra Bladets kongehuskommentator, Kim Bach, vidste at det ville ske en dag, og pointerer, at dronning Margrethe i dag har bedre forudsætninger for at sidde på tronen i længere tid.

- Det er ikke helt så stort som Christian IV's bedrift. Han levede i en tid, hvor man ikke havde de samme muligheder for at blive helbredt for skavanker. Christian IV, spillede med langt hårdere odds end dronning Margrethe. Det svarer til, da Bjarne Riis vandt Tour de France med doping. Men det ændrer ikke på, at det stadigvæk er flot, siger Kim Bach.

Sådan går det

Tidligere på året blev dronning Margrethe opereret i ryggen.

'Gennem en længere periode har Hendes Majestæt været ramt af problemer med ryggen, og i den seneste tid er situationen forværret. Efter samråd med Rigshospitalets eksperter har dronningen besluttet at gennemgå en større rygoperation,' skrev kongehuset i forbindelse med operationen.

Dronning Margrethe er efter sin rygoperation nu udskrevet fra Rigshospitalet og hjemme på Amalienborg igen.

Kongehuset har ikke oplyst, hvad det præcis var, dronning Margrethe skulle under kniven for, men professor emeritus i rygsygdomme Tom Bendix har over for Ritzau vurderet, at det sandsynligvis er spinalstenose.