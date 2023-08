Dyr villa til salg: Nu sætter han prisen ned

Huxi Bach står til at kunne tjene over to millioner på at sælge sin Brønshøj-villa.

Eller det vil sige, det gjorde han. Parret har nemlig skåret i prisen på villaen.

Villaen har kun været til salg i knap og nap en måned, og nu vælger parret at sætte prisen ned med tre procent, som svarer til 255.000 kroner af den oprindelige pris, der lød på 8.650.000 kroner.

Det fremgår af bolig-annoncen på Lokalbolig, der også viser, at der i dag er åbent hus for de nysgerrige.

Boligen blev købt af Huxi Bach tilbage i 2018, som flyttede ind sammen med sin kone, Frederikke Halling Hastrup, samme år. Parret gav dengang kun knap 6,5 million kroner for villaen.

Det skete, lige efter de var blevet forældre til et par tvillinger.

Boligen rummer fem værelser fordelt på tre etager, hvoraf én af etagerne er en kælder. Selve grunden er på 303 kvadratmeter.

Derudover beskrives villaen som værende 'en smuk rød murermestervilla med plads til hele familien' i salgsannoncen:

'Her får I plads til hele familien med tre værelser og en god, anvendelig kælder. Boligen er familievenligt indrettet med stue, køkken-alrum og toilet i stueetagen og værelserne samt badeværelset placeret på førstesalen.'

Huxi Bach er langt fra den eneste kendis, som gerne vil tjene penge på boligsalg. Her kan du læse om alle de andre million-gevinster: Million-gevinst: Kendisser scorer kassen på boligsalg