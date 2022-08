Ed Sheeran-koncert afbrudt

Opdatering: Ed Sheeran er netop gået på igen. Det skete med ordene: 'Tak for at være så forstående'

Ed Sheeran-koncerten er netop blevet afbrudt. Det skyldes dårligt vejr.

Arrangøren har meddelt via højtalerne, at man forventer at genoptage koncerten om 15-20 minutter, når uvejret har passeret. Det fortæller Ekstra Bladets mand på stedet.

Koncerten blev afbrudt efter den britiske superstjerne havde leveret seks sange. Fra scenen bad Ed Sheeran publikum om at trække væk fra tribunerne, mens uvejret passerer.

Maisie Peters, der varmede op for Ed Sheeran, blev tidligere også afbrudt på grund af risiko for dårligt vejr.

Her meldte arrangørerne over højtalerne, at man stadig forventede, at Ed Sheeran gik på klokken 20.00, som det var planlagt.

Det gjorde Ed Sheeran også, men her en lille time efter, er koncerten altså afbrudt.

Opdateres...