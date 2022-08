Ed Sheeran-koncert genoptaget

Dårligt vejr påvirker i den grad Ed Sheeran-koncerten på Amager her torsdag aften

Regn, regn, regn og lidt mere regn.

Det danske sommervejr driller torsdag aften i den grad Ed Sheeran og de mange tusinde, der har købt billet.

Lidt forsinket gik Ed Sheeran på scenen, efter at Maisie Peters, der varmede op for Ed Sheeran, tidligere på aftenen var blevet afbrudt på grund af risiko for dårligt vejr.

Og knap og nap seks numre inde i selve koncerten var den så gal igen, og koncerten måtte afbrydes grundet dårligt vejr.

Arrangøren meddelte via højtalerne, at man forventede at genoptage koncerten om 15-20 minutter, når uvejret havde passeret, fortæller Ekstra Bladets medarbejder, der er på stedet.

Torsdag aften blev en regnfuld fornøjelse. Foto: Emil Agerskov

Fra scenen bad Ed Sheeran publikum om at trække væk fra tribunerne, mens uvejret passerde.

Og nu er Ed Sheeran så atter trådt op på scenen for at genoptage koncerten. Det skete med ordene:

- Tak for at være så forstående.

Ekstra Bladet følger sagen...