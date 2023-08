Efter forsoning: Nu skal de skilles

Efter 12 år som ægtepar meddelte parret tidligere på året, at de skulle skilles.

Ifølge retsdokumenterne fremgik det, at det var Kim Zolciak, der søgte om skilsmisse tilbage i maj måned. Efterfølgende kom parret med alverdens beskyldninger og anklager mod hinanden, som blandt andet involverede et gambling-misbrug og hashrygning.

Et par måneder senere valgte parret dog at trække skilsmissen tilbage for børnenes skyld. Men den beslutning varede ikke længe. Ifølge amerikanske medier er der endnu engang blevet anmodet om skilsmisse.

Det er de 'uforenlige forskelle', der er skyld i bruddet. Det skriver Pagesix, der har fået indsigt i retsdokumenter. Ifølge retdokumenterne forlanger Kroy Biermann børne- og ægtefællebidrag hver eneste måned fra Kim Zolciak.

Mudderkast mellem parterne

Da Kroy Biermann anmodet om skilsmisse første gang medførte det en masse mudderkast. Han beskyldt sin hustru for at have et problem med spilmisbrug, og at dette skulle have eskaleret i månederne op til deres skilsisse. Faktisk gik han så langt som at bede retten om at få gennemført en evaluering af hendes mentale helbred.

Omvendt bad Kim Zolciak retten om at gennemføre en test for stoffer i blodet på sin mand, fordi han ryger så meget hash, at hun frygter for sine børns sikkerhed, lød det.

Det var tilbage i 2011 - 11. november for at være helt præcis - at parret giftede sig. Parret har fire børn sammen. En på 11 år, en på 10 år og et par 9-årige tvillinger. Derudover har Zolciak også to voksne børn fra et tidligere forhold. Kroy adopterede Zolciaks to nu voksne børn, da de var små.