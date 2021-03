Efter kaos: Stjerne overvejer at stille op

Der er måske et overraskende jobskifte på vej for en af Hollywoods største stjerner.

Den amerikanske skuespiller Matthew McConaughey overvejer nemlig kraftigt at stille op til guvernørposten i sin hjemstat, Texas.

Det fortæller han i podcasten 'The Balanced Voice', skriver The Guardian.

Kan lære fra mig

Her fortæller superstjernen, at det er en 'reel overvejelse' at stille op som guvernør.

- Jeg er ved at undersøge det igen - hvad er min lederrolle?

- Jeg tror virkelig, at jeg har nogle ting, jeg kan lære fra mig og dele, og hvad er min rolle? Hvad skal jeg i det næste kapitel af mit liv?

Udtalelsen kommer godt halvandet år inden delstatsvalget i Texas 8. november 2022, hvor den republikanske guvernør, Greg Abbott, genopstiller.

Texas guvernør Gregg Abott annoncerede i begyndelsen af marts, at Texas genåbner 100 procent.

Netop Abbott har onsdag ophævet alle coronarestriktioner, herunder delstatens krav om mundbind og kapacitetsbegrænsninger på restauranter og i butikker.

Det sker, selvom eksperter har advaret om, at 100 procents lempelse af coronarestriktionerne vil øge spredningen af forskellige virusvarianter.

Samtidig kæmper Texas med efterdønningerne af en ekstrem vinterstorm, der medførte omfattende strømsvigt og sprængte vandrør. Det efterlod millioner uden vand.

40 mennesker menes omkommet i det hårde vejr.

