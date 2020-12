Efter kritik: Nu svarer DR

Traditionen tro sendte DR1 'Året der gik' med et tilbageblik på det snart forgangne år.

I programmet, der også kan findes online på DR TV, gennemgik tv-værterne Kåre Quist og Stéphanie Surrugue de begivenheder, der fyldte mest i Danmark og verden i det forgangne år i selskab med en række gæster.

Én af gæsterne var statsminister Mette Frederiksen, som i den grad har fyldt på de mange coronapressemøder.

Mødt massiv kritik

I et interview med Kåre Quist gennemgik de årets coronaindsats - men det blev efterfølgende mødt af kritik fra flere seere, der gerne så, at mink og coronarestriktioner udeblev fra underholdningsprogrammet.

'Nu har vi altså hørt nok om de mink,' skrev en bruger på DR's Facebook-side.

'DR, det er dog det mest elendige program om 2020. Det er jo et død uinteressant - alt for langt interview med både Brostrøm og ikke mindst Mette Frederiksen. Virkelig dårligt - det er en OMMER.'

Seere raser: 'Det er et underholdningsprogram!'

Og så er der dem, der fandt Kåre Quists kritiske spørgsmål til statsministeren dybt upassende.

'Hvem i alverden i DR har besluttet at Kåre Quist skal bruge et kvarter af vores og statsministerens tid på at stille kritiske spørgsmål om mink i dette program???'.

'Hold da op, hvor er Kåre Quist belastende at høre på i interviewet med statsministeren. Han bliver bare ved med at bore i det minkhalløj - han glemte vist, at det er et underholdningsprogram!!'

'Ulideligt at høre på alle de bagkloge spørgsmål i et såkaldt underholdningsprogram.'

'Hvis jeg havde været Mette, havde jeg rejst mig op og forladt studiet!'

Kåre Quist er kendt som nyhedsvært på DR, men seerne var trætte af den kritiske tilgang til interviewet med statsministeren i 'Året der gik'. Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

'Selvfølgelig skal han det'

DR finder det midlertidigt naturligt at afsætte tid til statsministeren i programmet og lade Kåre Quist stille kritiske spørgsmål.

'Selvfølgelig skal Kåre Quist stille de nødvendige, relevante og kritiske spørgsmål til statsministeren i et program, der ser tilbage på og reflekterer over det forgangne år,' lyder det kontante svar fra DR's nyhedschef, Thomas Falbe, i en mail til Ekstra Bladet.

Nyhedschef i DR Thomas Falbe mener ikke, det er et problem med kritiske spørgsmål i 'Året der gik'. Foto: Agnete Schlichtkrull/DR

Selvfølgelig var der også dem, der synes det var et udmærket program.

'Wauv - de skønne børn med Dafne i forgrunden - hvor var det bare smukt', skriver en seer om et af de musikalske indslag i programmet.

Ekstra Bladet har også forsøgt at få en kommentar fra Kåre Quist selv, men han er endnu ikke vendt tilbage på vores henvendelser.

