Efter medvirken i DR-program: Retter skarp kritik mod produktionen

Sabrina Sau er lige nu aktuel i tredje sæson af DR-programmet 'De dyre piger', der følger en række kvinder, der har trang til designertøj, ekstravagante skønhedsbehandlinger og VIP-oplevelser.

Ifølge Sabrina Sau er det dog ikke et rigtigt billede af virkeligheden, man ser på skærmen, når man følger hende.

Over for B.T. fortæller Sabrina Sau, at optagelserne til programmet blev hastet igennem, og at der ikke var tid til at lave interviews eller få taget pressebilleder. Derfor mener hun også, at der ikke bliver gået i dybden med hendes fortælling.

- Vi fik at vide, at der ville være 16 optagedage, men alt med mig er optaget på sølle fem dage, så jeg skulle skifte tøj flere gange, for at få det til at se ud som om, der var flere optagedage, siger Sabrina Sau til mediet.

Annonce:

Mangler vigtige detaljer

Men det er ikke den eneste kritisk Sabrina Sau retter mod programmet. Hun følte sig nemlig presset til at sige, hvor mange penge hun havde brugt på junkfood og dyre mærkevarer tasker, hvor nogle af dem var sponsoreret, men det glemte produktionen at nævne.

Derudover mener hun, at BLU, som er produktionsselskabet bag serien, fremstillede hende som en sørgelig person, der har det 'psykisk dårligt' og glemmer at nævne en tidligere blodprop hun har haft og alvorlige svigt fra tidligere kærester, der er vigtige historier fra hendes fortid.

B.T. har forlagt Sabrina Saus kritik for produktionsselskabet BLU, der er meget ærgerlige over kritikken. Selv mener de, at der har været en positiv kommunikation mellem dem og Sabrina Saus under optagelserne.

Det er ikke første gang, at deltagerne i programmet langer ud efter produktionen. Mina fra første sæson af 'De dyre piger' var heller ikke glad for den måde, hun blev fremstillet på i programmet.

- De fremstiller mig enormt overfladisk. Men i grunden er der jo forklaringer på, hvorfor jeg gør, som jeg gør, har Mina tidligere sagt til Ekstra Bladet.