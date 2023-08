Efter ti år: Bekræfter brud

'Makkere for evigt. Kærlighed for altid. Forældre for livet. Men kærester er vi ikke længere og har ikke været det et stykke tid.'

Sådan indleder Cecilie Lassen en story på Instagram og afslører, at hun ikke længere danner par med Silas Bjerregaard.

Silas bekræfter også bruddet på Instagram, hvor han i en story skriver, at han og sønnen Alvin med lys og lygte leder efter en ny bolig, de kan bo i.

Den fornemmeste opgave

Den tidligere balletdanser Cecilie Lassen og musikeren Silas Bjerregaard nåede at danne par i ti år, og selvom kærligheden ikke varede ved, er de stadig hinandens bedste venner, der ønsker at passe på hinanden og deres søn Alvin, som kom til verden i 2017.

'Vi er forældre til Alvin i livet og Mimi i himlen, og dem er vi fælles om at elske til evig tid. Det er vores fornemmeste opgave og største privilegie at passe på dem og hinanden,' skriver hun i sin story.

Silas Bjerregaard Lassen er tidligere forsanger i det danske band Turboweekend og har derudover deltaget i det populære tv-program 'Toppen af Poppen' på TV 2.

I 2016 giftede han sig med balletdanser, skuespiller og model Cecilie Lassen, som har danset for Den Kongelige Ballet.