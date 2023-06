Elton John hylder George Michael i afskedskoncert på Glastonbury

Det var en følelsesladet Sir Elton John, der søndag aften sagde endeligt farvel til sit hjemmepublikum med en koncert på den ikoniske musikfestival Glastonbury.

Koncerten var på forhånd blevet udråbt til at være den 76-årige sangers sidste koncert i Storbritannien, inden han trækker sig tilbage fra turnélivet ved afslutningen af sin nuværende afskedsturné, 'Farewell Yellow Brick Road'.

Elton John, der første gang drog på turné i 1970, var klædt i et guld-jakkesæt og vanlige store briller under sit to timer lange show på Glastonbury, der er en af verdens største musikfestivaler.

Her sang han blandt andet 'Rocketman', 'Tiny Dancer', 'Your Song' og 'I'm Still Standing'.

Han overraskede desuden publikum med en række musikalske gæster, heriblandt Jacob Lusk fra bandet Gabriels, den amerikanske sanger Stephen Sanchez, The Killers-frontfigur Brandon Flowers og den japansk-britiske sangerinde Rina Sawayama.

- Jeg troede aldrig, at jeg nogensinde ville komme til at spille på Glastonbury, og her er jeg, sagde Elton John til det gigantiske menneskehav efter at have spillet 'The Bitch Is Back'.

Han brugte samtidig lejligheden til at hylde sin gode ven sangeren George Michael, som døde i 2016.

George Michael ville søndag være fyldt 60 år.

- En af Storbritanniens mest fantastiske sangere og sangskrivere var George Michael.

- Han var min ven, han var min inspiration, og i dag ville have været hans 60-års-fødselsdag, så jeg vil gerne dedikere denne sang til hans minde.

- Al den musik, han efterlod os med, er så smuk. Denne her er til dig, George, sagde Elton John, før han sang 'Don't Let The Sun Go Down On Me'.

Elton John og George Michael sang første gang sangen som en duet under den legendariske 'Live Aid'-koncert på Wembley Stadion i juli 1985.

Elton John sluttede koncerten af med at takke publikum.

- Jeg vil gerne takke jer for at klæde jer ud i kostumer og for jeres briller og jeres outfits, der får mig til at føle mig så glad og så elsket.

- Jeg vil gerne takke jer for 52 år fyldt med fantastisk kærlighed og loyalitet. Det har været en utrolig rejse, sagde han.

Elton John har i løbet af de sidste fem årtier solgt over 300 millioner album verden over.

På Glastonbury deltager flere end 200.000 musikglade gæster.