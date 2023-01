Fejrer fødselsdag på hospitalet

Hollywood-skuespilleren Jeremy Renner fejrer sin 52-års fødselsdag på akutafdelingen hospitalet, hvor han er indlagt.

Han har delt et billede på Instagram, hvor han er omringet af personale fra hospitalet, som han takker i opslaget.

'Tak til det anerkendte medicine akut-hold for at begynde denne rejse', skriver han.

Kørt over af sneplov

Søndag var Jeremy Renner, der blandt andet har spillet med i Marvels mange superheltefilm og den oscarvindende 'The hurt locker', var søndag ude for et voldsomt uheld i den amerikanske delstat Nevada, da han blev kørt over af en sneplov.

Sheriffen i Washoe County i Nevada, hvor ulykken skete, udtalte tirsdag, at en sneplov var begyndt at køre af sig selv.

Renner havde forinden brugt sneploven til at grave sin bil fri af store mængder sne. Da ploven begyndte at rulle, forsøgte skuespilleren at komme tilbage på førersædet, men endte i stedet med at blive kørt over.

Kritisk tilstand

Skuespilleren kom alvorligt til skade og blev med helikopter fløjet direkte på intensivafdelingen på hospitalet.

Renners pressetalsperson sagde mandag, at Renner havde været igennem en operation, og at han var i kritisk, men stabil tilstand.