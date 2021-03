Festival holder vejret

Forhandlingerne er på plads, og Folketingets partier er blevet enige om en genåbning af Danmark, og selvom festivalerne ikke er at finde på tegnebrættet, er arrangørerne af Roskilde Festival alligevel positive.

Over for Ekstra Bladet fortæller Roskilde Festivals administrerende direktør, Signe Lopdrup, at der stadig er håb forude for sommerens festivaler.

'Selvom den (genåbningsplanen, red.,) ikke siger noget om muligheden for store arrangementer, kan vi ikke se det som andet end udtryk for, at der stadig er en tro på, at det kan lade sig gøre at holde festival til sommer. Hvis ikke, går jeg ud fra, at vi havde fået af vide, at det ikke ville være muligt, skriver Signe Lopdrup til Ekstra Bladet.

Tror på coronapas

Derfor fortsættes planlægningen med fornyet intensitet, og Signe Lopdrup fortæller, at de hilser coronapas velkommen som en løsning på afholdelse af festivaler og store arrangementer.

Hun lægger dog ikke skjul på, at det havde været bedre med en tydeligere plan og udmelding, der havde vist en tydeligere vej hen mod sommerens begivenheder.

'Det havde været mere hensigtsmæssigt for alle – ikke mindst i forhold til at sikre en ansvarlig planlægning.', skriver Signe Lopdrup og fortsætter:

'Vi har længe efterlyst et bredere, mere tværgående fagligt samarbejde, så vi ser meget positivt på, at der nu endelig nedsættes en ekspertgruppe, der skal se på mulighederne for at gennemføre store arrangementer. Vi har den viden og erfaring, der skal til og er klar til at stille op.'