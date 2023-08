Fik dødsdom: Nu er han i bedring

Andy Taylor, der spillede guitar i Duran Duran i 1980'erne, fik sidste år i november konstateret stadie 4-prostatakræft. Nu oplyser han selv, at han er blevet symptomfri.

Guitaristen fik ellers at vide, at kræftdiagnosen var uhelbredelig, men siden da er der sket meget. Efter en lang række strålebehandlinger, har han nemlig gode nyheder at meddele.

- Jeg havde brug for palliativ behandling, altså forberedelse til døden. Men ikke længere. Jeg er symptomfri, siger han i et interview med The Times og tilføjer, at det var en hård tid, han har været igennen.

- Du skal sige farvel til din familie. Du vil ikke se dit barnebarns ti års fødselsdag. Psykisk er det meget overvældende, og man kan ikke gå i terapi for at fjerne visheden om døden, siger han om sygdommen, han har haft i flere år.

I interviewet fortæller Andy Taylor, at behandlingen og processen har været hård for ham, han har været radioaktiv i flere dage, hvilket også betyder at han skulle sove alene og være væk fra sin familie i to uger.

Kræften blev i første omgang opdaget for lidt over fire år siden, siden da har Andy Taylor har gennemgået mange op- og nedture under den lange rejse mod at blive symptomfri, men han er i bedring nu og har kun fem behandlingsrunder tilbage.

Andy Tauler og Duran Duran gik fra hinanden tilbage i 2006.