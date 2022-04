Fik en åbenbaring: Jeg har været lidt fraværende

Mens vandrestøvlerne træder på stien op af bjerget, flyver tankerne rundt i Jeanette Ottesens hoved. For uden telefon og internet er der meget tid til at fundere over tilværelsen.

- Jeg gik og tænkte over, hvad det var for et liv, jeg har levet, siger den tidligere OL-medaljevinder og fortsætter:

- Jeg har måske nogle gange været lidt fraværende og opsat på arbejdet, men når jeg kom hjem fra turen, ville jeg være der fuldt ud.

Det var under optagelserne af programmet 'Overlev ødemarken', hvor seks kendte danskere har vandret gennem Kaukasus-bjergene i Georgien, at Jeanette Ottesens tanker kredsede om det liv, hun lever.

Og det er ikke bare blevet ved tankerne for Jeanette Ottesen.

Blandt andet lægger hun som udgangspunkt telefonen væk efter klokken 15.30, så hun kan have fuld fokus på sin datter, fireårige Billie-Mai, som snart bliver storesøster.

Venter sit andet barn

For en måned siden fortalte Jeanette Ottesen i podcasten 'Hvidløg i frugtsalaten', at hun venter sit andet barn med manden, Marco Loughran.

Da vandrerne kom i mål, ringede Jeanette Ottesen hjem til sin mand for at fortælle, at hun var kommet sikkert frem.

- Men bagefter slukkede jeg faktisk telefonen igen, og så tændte jeg den først lang tid efter, siger hun.

Svømmeren havde regnet med at savne telefon og internet meget mere, end hun gjorde. Faktisk er det nu helt omvendt, og hun kan godt savne tiden uden.

- Hvis ikke jeg levede af at bruge de sociale medier, så ville jeg ikke være der, siger Jeanette Ottesen, der stoppede sin svømmekarriere i juni sidste år, og siden blandt andet har arbejdet som online coach.

Programmet 'Overlev ødemarken' kan ses på Kanal 5 og discovery+.

