Film med danske bidrag misser priser ved Golden Globe

Filmen 'The Good Nurse' må se sig slået ved dette års Golden Globen, som løber af stablen natten til onsdag dansk tid.

Filmen er instrueret af danske Tobias Lindholm, og det var den britiske skuespiller Eddie Redmayne, der var nomineret i kategorien Bedste Mandlige Birolle.

Det var dog den vietnamesisk-amerikanske skuespiller Ke Huy Quan, der løb med statuetten. Han vandt prisen for sin rolle i filmen 'Everything Everywhere All at Once'.

Eddie Redmayne var nomineret for sin rolle som sygeplejersken Charles Cullen.

Han var en seriemorder fra New Jersey, der menes at have slået flere hundrede mennesker ihjel på de sygehuse, han arbejdede på fra slutningen af 1980'erne til og med 2003.

'The Good Nurse' var dog ikke den eneste film med dansk bidrag, der var nomineret til en Golden Globe.

Det samme gjaldt for filmen 'Triangle of Sadness'. Den har blandt andre den danske skuespiller Vicki Berlin på rollelisten. Også den dansk-kroatiske skuespiller Zlatko Burić er med i filmen.

Her var det den filippinske skuespiller Dolly De Leon, der var nomineret i kategorien Bedste Kvindelige Birolle. Men det var altså i stedet den amerikanske skuespiller Angela Bassett, der blev udråbt som vinder.

Hun vandt prisen for sin rolle i filmen 'Black Panther: Wakanda Forever'.

'Triangle of Sadness' kan dog stå nå at vinde en statuette. Den er nemlig også nomineret i kategorien Bedste Film – Musical eller Komedie.

Her er vinderen omkring klokken 04 natten til onsdag dansk tid endnu ikke fundet. I filmen strander modelparret Carl og Yaya på en øde ø med en gruppe milliardærer og en rengøringskone.

Årets prisuddeling løber af stablen, efter at det sidste år foregik på anderledes vis.

Her blev det ikke sendt sendt live på nogen tv-station, ligesom der heller ikke var publikum ved uddelingen.

Ændringerne blevet indført, efter at Hollywood Foreign Press Association (HFPA), der uddeler filmpriserne, kom under massiv kritik for mangel på etik og diversitet.

Showet kom under lup i 2021, da avisen Los Angeles Times beskrev, at HFPA ikke havde nogen sorte medlemmer blandt sine 87 journalister.

Dette års Golden Globes er den 80. af slagsen og finder sted i Beverly Hills i Californien.