Cage fanget i sit eget bur

'The Unbearable Weight of Massive Talent' - den ubærlige vægt af massivt talent.



Alene titlen antyder de mange ironiske metalag, der venter, når Nick Cage, en falleret Hollywood-stjerne, får chancen for at spille sig selv i twistet comeback-film. Som bliver til, mens vi ser den.



Den bredt favnende skuespiller har (i virkeligheden) overbevist verden mange gange. Jeg er mest vild med 'The Rock', 'Wild At Heart', 'Lunefulde Måne' og især 'Leaving Las Vegas'. Han har som bekendt også optrådt i film af stærk tvivlsom kvalitet, og det er det kringlede ved 'The Unbearable Weight of Massive Talent'.



Selvironisk satire

Den er både en hyldest til superstjernen og selvironisk satire på, hvad der ligner et sølle fjols fra filmindustriens mest farverige rækker. Faktisk sagde Nicolas Cage nej til at spille sig selv, da han blev præsenteret for ideen, i virkeligheden. Det gør han så også i filmen.



I filmen har Nick Cage mistet sine 'shamanistiske auteur-evner', men så får han et tilbud fra en rig superfan, spillet af af den coole Pedro Pascal. Han ender ironisk nok med at stjæle billedet.

Handlingen er nærmest umulig at forklare, for den leder filmen selv efter. Men altså, Nicolas Cage forsøger at spille sig selv, i sit livs rolle. Lige så neurotisk eksalteret, som han plejer, hvilket er det, man også kan få nok af.Det lykkes dog delvist. Der bliver gjort så rigeligt grin med alle filmbranchens klicheer og kriterier. Cage er sjovest, når han er håbløst selvoptaget. Under et forsoningsmøde får han sagt til teenagedatter og ekskone, at de har stået i vejen for hans kunstneriske ambitioner. Det er da filmstjerne-satire med vid og bid.Mere slapt bliver det under et urealistisk LSD-trip, hvor de to hovedpersoner drøner rundt og diskuterer den film, de er i gang med at indspille. Det skal være et brag af et 'adult drama', men hvad skal filmen egentlig handle om?Spørger de hinanden. Det tænkte jeg også flere gange. For ægte Nicolas Cage-fans er det måske nok at se manden spille alle sine maniske sider helt ud, mens man overvejer om han virkelig er sådan, i virkeligheden.Jeg synes, det hele bliver lige lovlig meta. Det er ikke kedeligt, det er bestemt kreativ crazykomedie, men det ender med at ligne en tragedie mere end den tiltænkte hyldest.