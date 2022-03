De viljeløses mareridt

Instruktør Christian Tafdrup imponerer med et godt satirisk gys om, hvor galt det kan gå, når en godtroende familie ikke siger fra overfor den snigende ondskab. 'Speak No Evil' er uafrystelig god på en virkelig ubehagelig måde

Man ved vitterlig ikke om man skal grine eller græde. Være irriteret eller få ondt af det selvudslettende danske ægtepar, der kommer så grueligt galt af sted i, hvad der ligner årets bedste danske film.

Jeg var lige ved at skrive årets 'familiefilm', men 'Speak No Evil' er så absolut forbudt for børn. Jeg er ikke engang sikker på, at jeg som voksen helt har fordøjet det grufulde twist, at også de gode gør alting galt.

Eller... Vi vil jo så gerne tro på det bedste i andre, og det er lige præcis det dilemma, som instruktør Christian Tafdrup satiserer over på vederstyggelig vis.

Hvad er det værste, der kan ske?

'Speak No Evil' rummer to oneliners, der opsummerer hele filmens grundidé.

- Hvad er det værste, der kan ske?

Spørger det tilsyneladende perfekte ægtepar, som lige har modtaget et postkort med tilbud om et weekendbesøg. Hos en hollandsk familie, de har hængt ud med i Toscana. De var søde, og børnene legede godt sammen, så hvorfor ikke?

Man har sine bange anelser, der er fuld suspense-pedal på de intense strygere og vindens hvisken. Ondskaben trænger sig langsomt på, fordi den kan, for nu at omskrive filmens anden altafgørende replik, uden at spoile.

Danmarks mest ubehagelige film?

Christian Tafdrup medieturnerer pt. med punclinen, at han ville lave 'Danmarks mest ubehagelige film'. Som med den mere muntre parforholds-gyser 'En frygtelig kvinde', har han skrevet manuskriptet sammen sin bror, Mads Tafdrup.

De to ender på Lars von Trier-niveau, hvis de holder snuden i sporet, og så kompromisløst fortsætter med at krasse i berøringsangstens skyggesider.

'Speak No Evil' er først og fremmest uafrystelig, fordi den rummer lag og fortolkningsmuligheder af nærmest bibelske dimensioner. Hvis de gode lader sig friste af de onde, bærer de så selv skylden?

Naive ofre for sig selv?

Grænseoverskridelsen starter i det små. Da værten stikker en luns vildsvin til vegetaren. Eller da han braser ind, mens kvinden er i bad. Eller da det hollandske ægtepar lader det danske barn sove i deres seng.

De hollandske skuepillere, Fedja van Huêt og Karina Smulders, er skræmmende umulige at regne ud. Noget er ikke, som det bør være, men man tager sig mest til hovedet over det danske ægtepars forsøg på at holde hyggefacaden. Sidsel Siem Koch og Morten Burian er noget nær perfekt castede som søde, anspændte, personlighedsforladte pleasere.

De repræsenterer det gode og renfærdige, men er så forbandet naive og viljeløse, at de ligner ofre for sig selv. Og dermed den afstumpethed, der så intenst truer dem, under overfladen.