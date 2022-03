Desperat svensk skøjtekrig

Uden at spoile kan jeg godt afsløre, at der ikke er meget håb at hente i den ellers smukt fotograferede 'Svart Krabba'. Eller 'Black Crap' for de mere internationalt orienterede.

Faktisk leder den spritnye Netflix-thriller tankerne hen på situationen i Ukraine, selv om den naturligvis er optaget før russernes invasion.

Det er iskold vinter, og vi er i et såkaldt 'post-akopalyptisk' Sverige, altså efter verdens undergang, hvor en lille gruppe soldater får den specielle opgave at fragte et par hemmelige beholdere over den frosne fjord. På skøjter!

Skøjteprinsesse med sniperriffel

Mens man nærmest drukner i nordic noir-krimier, så er der langt mellem de skandinaviske krigsfilm, og her må 'Svart Krabba' især siges at overraske med sit valg af transportmiddel. Den altid intense Noomi Rapace fremstår blændende som skøjteprinsesse suppleret med sniperriffel og håndgranater.

Ikke mindst, fordi is, sne og tåge jo er smukt i sig selv, og både i lys og mørke leverer storslåede billeder til den dystre action. Den svenske stjerneskuespiller ser deprimeret ud hele vejen gennem operationen, hvilket er forståeligt nok, for hendes datter er blevet kidnappet af fjendens soldater.

Her taler vi dansk

Skøjtesoldaten får chancen for at gense sin datter, hvis hun ellers formår at fragte sig selv over isen. Det ligner en selvmordsmission. Som seer glider man dog ubesværet med hele vejen, mens den ene efter den anden 'falder igennem'.

Der tales delvist dansk på missionen. Det står en lettere dellet Dar Salim for. Mange vil nok også genkende Jacob Oftebro, som egentlig er norsk, men har spillet med i flere danske film. Og så er det naturligvis den allestedsnærværende David Dencik i rollen som den gale oberst, der udstikker filmens hemmelige og stærkt kontroversielle pakke.

Sorte krabber bevæger sig som bekendt sidelæns, og 'Svart Krabba' kommer stavrende ind fra højre som en god, lille krigsfilm, de færreste nok har hørt om. Den er fyldt med desperate dilemmaer, og er desværre ikke så langt fra virkeligheden, som man kunne håbe og tro.