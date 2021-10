11 uddannelser på otte år: Tog SU-lån for 267.600 kr.

Imad fandt efter eget udsagn ud af, at uddannelserne ikke var noget for ham, efter han var startet

I Slagelse har 27-årige Imad svært ved at sove om natten på grund af en håbløs økonomi.

Imad er ligesom sin samlever, Izabella, på kontanthjælp. Parret har sammen to børn, og et månedligt overforbrug på 8000 kroner, der finansieres ved hjælp af SU-lån og lån hos venner og familie.

'Luksusfældens' eksperter Louise Fredbo-Nielsen og Jan Swyrtz bliver sat på en svær opgave, hvor en bil og manglende lyst til at arbejde besværliggør situationen, og den samlede gæld på 568.300 kroner bliver en lang kamp at få ud af verden.

Eksperterne bad Imad vise, hvad han brugte de mange kontanthævninger på. Foto: TV 3

Kæmpe SU-lån

For at finansiere en masse køreture fra Slagelse til Padborg og utallige kontanthævninger har Imad optaget en masse SU-lån i en periode, der strækker sig over otte år.

For at kunne optage SU-lån skal man være under uddannelse, og Imad har startet på hele 11 uddannelser i løbet af de seneste otte år, men har ikke gennemført en eneste.

I samme periode har Imad optaget SU-lån for svimlende 267.600 kroner, som nu presser ham så meget, at Imad er stresset i hverdagen og har svært ved at sove.

- Jeg er træt af ikke at kunne sove om natten, og jeg er også træt af den dårlige energi jeg har. Jeg ønsker stabilitet i min hverdag så jeg kan forsørge min familie, fortæller Imad i programmet.

